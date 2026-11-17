Analisi Altroconsumo sui prezzi del pane: differenze fino al 66% tra città. A Bari +67% dal 2017, a Firenze -24% dal 2023. Panetterie più care.

Un'indagine condotta dall'organizzazione di tutela Altroconsumo ha rivelato profonde disuguaglianze nei costi del pane in Italia, rilevando variazioni fino al 66% tra diverse località urbane. Lo studio ha analizzato i prezzi in 161 punti vendita distribuiti in dieci città principali, evidenziando come la scelta della città e del tipo di negozio impatti drasticamente sul budget domestico degli italiani.

Divari territoriali: Padova più cara, Firenze più economica

Padova si conferma la città con il prezzo più elevato per il pane di grano tenero, raggiungendo la media di 5,16 euro al chilo, mentre Firenze registra il minimo storico dell'analisi con soli 3,11 euro al chilo. Questa differenza di oltre 2 euro per ogni chilogrammo rappresenta un aumento del 66% nel costo finale per il consumatore padovano rispetto a quello fiorentino. Anche Bologna si avvicina ai massimi livelli con 5,12 euro al chilo, confermando una chiara divisione tra le aree del Nord Italia caratterizzate da prezzi più alti.

Also read L'analisi/ Scongiurare una nuova Yalta

Allo stesso tempo, Napoli mantiene prezzi relativamente accessibili a 3,23 euro al chilo, posizionandosi tra le destinazioni più economiche. Le città centrali e altre aree del Nord mostrano una fascia intermedia: Genova e Milano superano la soglia dei 4,50 euro al chilo, mentre Roma e Torino restano stabilmente sotto i 3,60 euro. Questi dati dimostrano che il prezzo del pane non è uniforme a livello nazionale, ma dipende fortemente dalla geografia specifica della transazione.

Tendenze storiche e confronto tra il 2017 e il 2026

Confrontando i dati attuali con quelli del 2017, il prezzo medio del pane di grano tenero è aumentato complessivamente di circa il 32%, passando da 3,15 euro al chilo a 4,15 euro al chilo nel 2026. Tuttavia, questa media nasconde differenze radicali tra le città: Bari ha registrato l'impennata maggiore con un aumento del 67%, seguita da Napoli al 58% e Palermo al 49%. Padova e Bologna hanno invece visto crescere i propri prezzi del 45% e del 37% rispettivamente.

Advertisement

Nel breve periodo, tra il 2023 e il 2026, si osserva un calo medio del 3,2% per il grano tenero, ma con andamento contrastanti. Mentre Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%) hanno registrato riduzioni significative, altre città come Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%) hanno visto i propri prezzi crescere. Questo scenario dinamico evidenzia come la stabilità dei prezzi non sia stata raggiungita ovunque, con alcune aree che subiscono pressioni inflazionistiche persistenti.

Panetterie vs supermercati e tipologie di prodotto

Il luogo di acquisto gioca un ruolo determinante nel costo finale: la grande distribuzione offre il grano tenero a 3,61 euro al chilo, mentre le panetterie tradizionali chiedono 4,70 euro, rendendo quest'ultime il 28% più costose. Il divario è particolarmente marcato a Torino, dove le panetterie applicano un sovrapprezzo del 74%, e a Bologna, Padova e Palermo, dove il costo è superiore di circa il 50%. Caso unico, Bari ribalta la regola generale, offrendo pane in panetteria mediamente più economico rispetto ai supermercati.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto, il pane integrale costa circa un quarto in più del grano tenero, raggiungendo i 5,13 euro al chilo. Anche i formati piccoli come baguette e panini presentano prezzi elevati, simili a quelli del pane integrale. La guerra in Ucraina e le conseguenti tensioni nel Mar Nero stanno forzando la Russia a cercare nuove rotte espositive per il grano, aumentando i costi logistici globali e influenzando indirettamente questi prezzi al dettaglio in tutta la catena di approvvigionamento europea.