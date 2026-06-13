Prezzi del petrolio in calo grazie ai progressi nelle trattative tra Usa e Iran

Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent ha annunciato la possibility di un accordo con Teheran per ridurre i prezzi dell'energia. I dati mostrano una flessione del greggio, con Brent e Wti in discesa, mentre gli analisti evidenziano un aumento dei transiti nello Stretto di Hormuz e un raffreddamento del sentiment di mercato.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent , ha dichiarato a Fox News che l'obiettivo è che i cittadini americani possano presto beneficiare di prezzi dell'energia più bassi, grazie a un possibile accordo con Teheran dopo oltre tre mesi di conflitto nel Golfo Persico.

Questo conflitto aveva bloccato le petroliere nello Stretto di Hormuz e fatto impennare le quotazioni del greggio. Già da una settimana, i segnali di un accordo hanno fatto calare i prezzi ai minimi da marzo per il Brent e da metà aprile per il Wti scambiato a New York, con una flessione dell'circa 6% nell'ultima settimana.

Tuttavia, il petrolio rimane ancora circa il 20% più caro rispetto ai giorni precedenti l'attacco lanciato da Usa e Israele contro l'Iran il 28 febbraio. Venerdì il Brent ha chiuso a 87,33 dollari e il Wti a 84,29 dollari, lontani dai picchi oltre i 110 e fino ai 120 dollari al barile raggiunti nelle fasi più acute della crisi.

David Kohl, capo economista di Julius Baer, ha osservato che oltre all'incerto processo negoziale tra Stati Uniti e Iran, vi sono altri sviluppi chiave: i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz stanno aumentando gradualmente e il sentiment di mercato si sta raffreddando, grazie anche alla diminuzione dei rischi di escalation. Ha aggiunto che il petrolio tende a trovare la strada dai venditori agli acquirenti, aggirando gli ostacoli geopolitici, soprattutto quando i prezzi sono elevati.

Quello che prima era un commercio parzialmente controllato dall'Iran sembra ora integrato dal transito attraverso Hormuz di navi appartenenti a produttori petroliferi del Golfo disposti ad assumersi maggiori rischi, possibilmente con il supporto degli Stati Uniti, secondo fonti come Bloomberg. Queste tendenze confermano la visione che i flussi di petrolio in uscita dal Medio Oriente sono in aumento, il deficit di mercato si sta riducendo, il calo delle scorte probabilmente si esaurirà nel corso dell'anno e il ciclo del sentiment è cambiato, con il mercato che si sta raffreddando dopo livelli eccessivamente rialzisti.

Goldam Sachs prevede comunque il barile attorno ai 90 dollari fino all'ultimo trimestre dell'anno, con le tensioni sulle esportazioni legate alla crisi di Hormuz che dovrebbero normalizzarsi entro fine agosto. Per il 2027, invece, la banca d'affari ha rivisto al ribasso le previsioni, con il barile atteso a 80 dollari, a causa di un'offerta prevista più solida e di una domanda strutturalmente più debole





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