Prezzi immobiliari Roma: Via dei Condotti guida la classifica con 13mila euro al metro quadro

Analisi dettagliata del mercato immobiliare romano al secondo semestre 2025. Via dei Condotti supera i 13mila euro al mq, mentre le periferie offrono opportunità sotto i 4mila euro.

Secondo i dati aggiornati dell'Agenzia delle Entrate relativi al secondo semestre 2025, elaborati dall'analisi di Quadrivo, il mercato immobiliare di Roma mostra una forte polarizzazione dei valori. La via più costosa della Capitale è confermata essere via dei Condotti, situata nel cuore del Tridente, dove il prezzo medio sfiora i 13mila euro al metro quadro.

Il vertice del lusso nel cuore storico

Via dei Condotti rappresenta il picco massimo della valutazione immobiliare romana, con un costo quasi nove volte superiore rispetto alle abitazioni nelle strade più economiche della città. Questa zona, compresa tra via del Corso e piazza di Spagna, attira quotidianamente migliaia di turisti che osservano le vetrine dei marchi di lusso. L'utenza principale per gli acquisti immobiliari in questa area è costituita da acquirenti stranieri, prevalentemente provenienti dall'Est Europa, dall'area Mediorientale e dagli Stati Uniti.

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Per comprendere l'impatto economico di questi prezzi, si può calcolare che un appartamento di 80 metri quadri in via dei Condotti abbia un valore minimo di 1 milione e 40mila euro. Se le dimensioni aumentano fino a raggiungere i 100 metri quadri, il prezzo totale schizza verso la soglia dei due milioni di euro, confermando la natura proibitiva del mercato per la maggior parte dei residenti locali.

La top ten dei quartieri centrali

Nella classifica delle zone più care, piazza di Spagna segue subito dopo con un valore di 12.900 euro al metro quadro, mentre piazza della Rotonda, nei pressi del Pantheon, registra 12.400 euro al metro quadro. La top ten include anche vie come del Collegio Capranica, degli Orfani, della Vetrina, di Tor Millina, vicolo dei Venti, vicolo dei Montonaccio e via Borgognona, dove i prezzi scendono leggermente a 12.200 euro al metro quadro.

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Scendendo verso il semicentro, i valori rimangono elevati ma diventano più accessibili. A piazza dell'Esquilino e piazza dell'Unità d'Italia servono almeno 7.300 euro al metro quadro. Nel quartiere Parioli, via Lisbona e via Tommaso Salvini richiedono 7mila euro al metro quadrato, mentre via Ceresio mantiene lo stesso livello. Viale di Villa Grazioli vede un taglio di 80 metri quadri messo in vendita a partire da 570mila euro.

Differenze minime e aree verdi

Al di sotto dei 6mila euro al metro quadro si trovano zone come piazzale del Verano, all'accesso di San Lorenzo, con 5.800 euro, e via Michele di Lando che porta a piazza Bologna. A Roma nord, in via dei Giuochi Istmici sulla via Cassia, un immobile di 80 metri quadri costa circa 464mila euro, considerato un affare nel contesto attuale. Nelle periferie ben collegate, come Serpentara lungo viale Lina Cavalieri, i prezzi scendono a 3mila euro al metro quadro.

Anche via Conca d'Oro offre opzioni a 3.600 euro al metro quadro, beneficiando della vicinanza alla metro B1 e al parco delle Valli. Tra Garbatella e l'Appia Antica, via Tito Omboni propone un valore di 4.300 euro al metro quadro in una zona servita da trasporti pubblici e università Roma Tre. Fonte Meravigliosa a Roma sud mantiene i prezzi a 4mila euro al metro quadro, nonostante le nuove costruzioni green nella vicina Cecchignola possano influenzare il mercato futuro.

Variazioni micro-locali e prospettive future

All'interno dello stesso quartiere, le differenze possono essere significative. A Garbatella, via delle Sette Chiese vale 4.600 euro al metro quadro, mentre via Passino sale a 5.300 euro e via Alessandro Cialdi scende di mille euro. Su Circonvallazione Ostiense il valore è di 4.900 euro, ma vicino all'albergo rosso scende di 300 euro al metro quadro.

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Quartiere Aurelio mostra una differenza di 1.200 euro al metro quadro tra via della Cava Aurelia e via Aurelia (6.600 contro 4.400 euro). Il quadrante Marconi/Portuense/Ostiense varia dai 4.100 euro al metro quadro di viale Marconi ai 4.300 euro di viale Castelfidardo. Queste dinamiche evidenziano come la posizione specifica influenzi drasticamente il valore finale dell'immobile.