Prezzi mondiali degli alimenti a maggio: calo degli oli vegetali, rialzo di cereali e zucchero

L'Indice dei Prezzi Alimentari della FAO scende leggermente a maggio, con gli oli vegetali in ribasso per la prima volta nell'anno, mentre cereali e zucchero registrano aumenti. Le prospettive di produzione di cereali per il 2026/27 indicano una diminuzione del 2 per cento a livello globale.

I prezzi globali degli alimenti hanno registrato una leggera flessione a maggio rispetto al livello rivisto di aprile, segnalando la prima diminuzione annuale dei costi degli oli vegetali, mentre i cereali e lo zucchero hanno mostrato segnali di rialzo.

Secondo i dati pubblicati venerdì dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Indice dei Prezzi Alimentari (FPI), che aggrega le variazioni di un paniere di merci alimentari scambiate a livello internazionale, si è stabilizzato a 130,8 punti. Questo valore rappresenta una lieve riduzione dello 0,2 per cento rispetto ai 131,0 punti di aprile, ma un aumento del 2,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nonostante la correzione al ribasso per aprile, l'indice resta vicino al picco più alto registrato da gennaio 2023 e rimane 18,4 per cento al di sotto del massimo storico raggiunto a marzo 2022. Nel dettaglio, i prezzi dei cereali hanno guadagnato più del 2,6 per cento sul mese.

Il grano ha registrato una crescita per il quarto mese consecutivo, spinto da prospettive di ridotte esportazioni dovute a raccolti più modesti, in particolare negli Stati Uniti, e da costi più elevati di carburante e fertilizzanti, quest'ultimi influenzati dal conflitto in Iran. Anche il mais ha beneficiato di una domanda di importazione più vigorosa e di forniture più serrate in Brasile e negli Stati Uniti, contribuendo a sostenere il prezzo di questo cereale fondamentale.

Al contrario, gli oli vegetali hanno subito un calo del 4,6 per cento rispetto al mese precedente, registrando il primo decremento mensile dell'anno. La riduzione dei prezzi dell'olio di palma e dell'olio di soia ha compensato i guadagni registrati dall'olio di colza e di girasole.

Dopo cinque mesi di crescita continua, i prezzi internazionali dell'olio di palma sono diminuiti in risposta a previsioni di una domanda globale di importazione più debole e a un clima di incertezza sui mercati del petrolio greggio. Nonostante la contrazione, i prezzi medi degli oli vegetali restano ancora superiori di oltre il venti per cento rispetto all'anno precedente, a causa dei costi energetici elevati derivanti dalla chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz, che ha alimentato una maggiore richiesta di biocarburanti prodotti da materie prime organiche, come le colture oleaginose.

I prezzi dello zucchero hanno registrato un aumento significativo del 7,5 per cento rispetto al mese scorso, raggiungendo i 95,1 punti, sebbene rimangano inferiori del 13,1 per cento rispetto all'anno precedente. Tale rialzo è stato trainato dalle preoccupazioni per un possibile restringimento delle forniture mondiali di zucchero nei mesi a venire.

In un rapporto separato sulla fornitura di cereali, la FAO ha avvertito che la produzione globale di cereali, compreso il riso in equivalenti lavorati, dovrebbe diminuire del due per cento nel ciclo 2026/27, scendendo a circa 2,98 miliardi di tonnellate. La contrazione riguarderà tutti i principali cereali, con il più marcato calo previsto per il grano e una contrazione più contenuta per mais e orzo, nonostante molti di questi prodotti abbiano toccato livelli record nel 2025





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