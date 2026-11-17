Indagine Ottobre 2026 di Altroconsumo: il pane di grano tenero costa 4,15 euro in media. Differenze tra supermercati e panetterie, prezzi più alti al Sud e crolli a Firenze.

Il prezzo medio del pane di grano tenero registrato nel mese di ottobre 2026 si attesta a 4,15 euro per ogni chilo, con una variabilità significativa che in diverse città italiane supera la soglia dei cinque euro. Un'indagine condotta dal 2017 mostra una crescita costante dei costi su tutto il territorio nazionale, sebbene i dati specifici del 2026 rivelino differenze regionali marcate e una lieve diminuzione rispetto al picco del 2023.

Differenze geografiche e variazioni regionali

Il monitoraggio è stato effettuato su un campione di 933 prezzi rilevati in 161 punti vendita, suddivisi tra la grande distribuzione organizzata e le panetterie tradizionali situate in nove città italiane. La città che presenta il costo medio più contenuto risulta essere Padova, con una quotazione di 3,11 euro al chilo, seguita da Firenze a 3,23 euro. Al contrario, le aree del Sud e del Nord-Est registrano valori nettamente superiori, creando un divario economico evidente tra le diverse regioni del paese.

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La distanza tra le città più accessibili e quelle più care è significativa: tra Padova e Firenze si nota una differenza di oltre due euro per ogni chilogrammo di prodotto, corrispondente a un aumento del 66 percento rispetto alla media più bassa, che a Firenze raggiunge i 5,16 euro al chilo. Questa disparità evidenzia come il costo della vita e la struttura dei prezzi al dettaglio variano profondamente a seconda della localizzazione geografica dei punti vendita.

Confronto con il passato e trend storici

Esclusa Bologna, entrata nel monitoraggio per la prima volta in quest'anno, in cinque delle nove città analizzate il pane risulta più costoso rispetto a tre anni fa. I rincari maggiori si registrano a Palermo, con un aumento del 10,5 percento, a Bari con il 7,7 percento e a Napoli con il 5,8 percento. Questi dati indicano una pressione inflazionistica persistente nei mercati meridionali, dove i costi di produzione e distribuzione sembrano incidere maggiormente sulla tariffa finale per il consumatore.

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Tuttavia, alcune metropoli mostrano una dinamica opposta. I prezzi si sono ridotti a Firenze del 24,3 percento, a Roma del 16 percento e a Milano del 12,2 percento. Dal 2017, anno di riferimento per l'inizio del trend analizzato, i prezzi sono risultati in crescita ovunque: dal 12 percento di Torino e 15 percento di Milano, fino ai picchi del 67 percento a Bari, 58 percento a Napoli e 49 percento a Palermo, confermando una tendenza secolare all'aumento.

Criticità energetiche e sostenibilità dei negozi

Il presidente di Assipan-Confcommercio, Antonio Tassone, ha intervenuto sul tema spiegando che molte imprese non hanno reagito immediatamente all'aumento delle materie prime e dei fattori produttivi come energia e gas con un immediato aggiornamento dei listini. Nonostante ciò, negli ultimi due mesi si stanno affrontando serissimi problemi di sostenibilità legati al nuovo choc energetico che colpisce il settore della panificazione, mettendo a rischio la redditività di molte attività storiche.

Secondo Altroconsumo, la diminuzione media dei prezzi rispetto al 2023, scesa da 4,18 a 4,05 euro al chilo, rappresenta una flessione del 3,2 percento. Tale calo potrebbe dipendere dalla riduzione temporanea dei prezzi del frumento e di alcuni costi energetici, mentre le differenze di costo tra le città possono anche derivare dalle scelte commerciali dei singoli negozi, che talvolta scelgono di vendere pani più economici per attrarre clientela.

Disparità tra supermercati e panetterie

Al supermercato il pane costa in media 3,61 euro al chilo, mentre nelle panetterie tradizionali la spesa media sale a 4,70 euro, facendo spendere il 28 percento in più. Questa differenza di prezzo è particolarmente accentuata a Torino, dove la disparità raggiunge punte del 74 percento. Un dato interessante riguarda Bari, unica eccezione nel panorama nazionale, dove i forni locali risultano convenire più dei grandi supermercati, invertendo la tendenza generale osservata nelle altre città.