Pride del Clima a Roma: 20mila in piazza contro la crisi climatica

Circa 20.000 persone scendono in piazza a Roma per il Pride del Clima. Greenpeace denuncia l'emergenza 1,5 gradi e la necessità di una vera transizione ecologica immediata.

Circa 20.000 persone hanno partecipato alla terza edizione del Pride del Clima, una grande manifestazione tenutasi a Roma che ha unito associazioni ambientaliste e cittadini di tutte le età in un unico corteo festante contro il riscaldamento globale. L'evento, organizzato da Greenpeace, è partito da piazza Vittorio ed è terminato in piazzale Ugo La Malfa, trasformando le strade della Capitale in una piattaforma di denuncia e celebrazione della natura.

Il contesto della manifestazione e i numeri

Il corteo, accompagnato da quattro carri allegorici, ha sfilato per le vie della città in un'atmosfera che univa musica, balli e protesta pacifica. La partecipazione ha attraversato ogni fascia d'età, con bambini, genitori e nonni che marciavano insieme, sottolineando come la crisi climatica sia una questione intergenerazionale. Sullo sfondo della protesta c'è la Conferenza COP 31 sul clima in corso in Turchia, che ha incentrato le richieste verso Stati, grandi aziende e singoli cittadini affinché ripensino il futuro in chiave sostenibile.

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I dati scientifici e le richieste al governo

Secondo i dati diffusi da Greenpeace, il mondo è vicino a varcare la soglia critica di 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale rispetto all'era preindustriale. Le emissioni prodotte dall'uso dei combustibili fossili continuano ad alimentare questa crisi, con un'Europa che si riscalda a una velocità doppia rispetto alla media mondiale. I manifestanti hanno usato i carri per inviare un messaggio diretto al governo italiano, chiedendo una maggiore sensibilità climatica, l'attuazione di una reale politica verde e l'adozione di una vera transizione ecologica basata sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità sancita dalla Costituzione.

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La testimonianza della Nasa e le nuove generazioni

La gravità della situazione è confermata anche dagli studi della Nasa, che stanno monitorando come l'agosto 2026 risulti essere il mese più caldo della storia con un aumento di 1,42 gradi, superando il record precedente del 2024 registrato a 1,30 gradi. Questo contesto scientifico ha reso centrale l'esigenza di portare il problema climatico nella vita quotidiana dei cittadini quando le grandi conferenze internazionali faticano a produrre risultati concreti. Le nuove generazioni, rappresentate dai bambini presenti in piazza, sono il motore principale della protesta, insieme alle generazioni future che non ci sono ancora ma che subiranno le conseguenze delle scelte attuali.

L'atmosfera creativa e simbolica della piazza

La manifestazione si è distinta per la creatività e l'uso del corpo come strumento di denuncia, con molti partecipanti che hanno scelto di mascherarsi per richiamare la fauna e la flora. Tra le figure più iconiche sono apparsi un uomo vestito da unicorno, una medusa, un delfino, bambini travestiti da volpi e una signora con un cappello a forma di rapa. Questa diversità di interpretazioni visive ha sottolineato come la natura perda la sua identità proprio quando la diversità biologica viene minacciata, rendendo la tutela dell'ecosistema una responsabilità precisa di ogni cittadino nella propria casa comune.