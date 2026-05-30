Prima comunione del figlio di Ilary Blasi: festa elegante e look da sogno

Ilary Blasi ha celebrato con una festa esclusiva la prima comunione di uno dei suoi figli. Ecco tutti i dettagli glamour e i look indossati dalla famiglia.

Ilary Blasi ha celebrato con grande gioia la prima comunione di uno dei suoi figli, un evento che ha riunito familiari e amici intimi in una location da sogno.

La festa si è svolta in una villa privata fuori Roma, circondata da un giardino lussureggiante e allestita con cura maniacale: centrotavola di fiori bianchi, palloncini dorati e un arcobaleno di luci soffuse che creavano un'atmosfera magica. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram, mostrando i sorrisi dei bambini e gli abbracci dei parenti.

La giornata è iniziata con una messa solenne in una chiesa del centro, seguita da un pranzo elegante con un menu curato da uno chef stellato. Tra gli invitati, volti noti dello spettacolo e amici di lunga data, ma nessuna traccia social di Francesco Totti, che non è comparso nelle storie pubblicate da Ilary.

Il look della padrona di casa ha rubato la scena: un abito lungo color avorio con dettagli in pizzo, firmato da uno stilista italiano, e un paio di ballerine traforate Chanel dal costo di circa 275 euro. Al collo, un sottile girocollo con un piccolo ciondolo a forma di croce.

Accanto a lei, la figlia Chanel Totti ha sfoggiato un completo elegante: blazer e pantalone blu notte abbinati a una canottiera di Loewe, un look moderno e raffinato per una teenager. La piccola Isabel, invece, ha indossato due abiti: il primo, più classico per la cerimonia, un abitino bianco con un fiocco in vita; il secondo, per la festa, un delizioso vestitino in pizzo San Gallo con ballerine bianche traforate, in perfetta sintonia con la mamma.

Ilary ha immortalato ogni dettaglio, dai bicchieri di cristallo ai dolci fatti a mano, fino ai regali dei bambini. L'assenza di Francesco Totti sui social ha fatto parlare molti fan: l'ex calciatore non ha postato nulla, ma fonti vicine alla famiglia confermano che era presente alla funzione religiosa, seppur in disparte per evitare tensioni con i paparazzi.

La separazione tra Ilary e Francesco, ormai quasi definitiva dopo l'udienza per il divorzio, non ha impedito loro di vivere questo momento importante per i figli. Ilary, del resto, ha sempre mostrato un atteggiamento positivo, concentrandosi sul benessere dei bambini. Durante la festa, la conduttrice ha anche scambiato qualche parola con Bastian Muller, il suo nuovo compagno, che ha raggiunto la famiglia nel pomeriggio.

Tra musica, giochi e un emozionante lancio di palloncini, la giornata si è conclusa con una torta a più piani decorata a mano. Un evento che segna un nuovo capitolo di serenità per la famiglia, nonostante le vicende personali





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ilary Blasi Prima Comunione Francesco Totti Chanel Totti Isabel Totti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'equilibrismo di FdI sull'Ucraina in Europa: 'Serve prima una pace giusta', dice DonzelliForza Italia non ha veti su Kyiv in Ue, la Lega dice no. Per Fratelli d'Italia è una questione di tempismo: 'Oggi significherebbe estendere il conflitto.

Read more »

Elisa, prima donna a Campovolo: una festa tra musica, ecologia e dissensoElisa annuncia il suo primo Campovolo, il primo affidato a una donna. Il 2027 sarà l'anno del grande evento alla RCF Arena di Reggio Emilia, che celebrerà trent'anni di carriera. Non solo musica: yoga, meditazione, talk sull'ambiente e molto altro, all'insegna della sostenibilità. La cantante parla di algoritmi, crisi climatica e del ruolo sociale degli artisti, rispondendo a De Gregori che il silenzio è complice.

Read more »

Vannacci vuole un 'ministero per la Casa': ecco la prima proposta di legge di Futuro NazionaleE' stata presentata alla Camera dai deputati vannacciani Pozzolo, Ravetto, Sasso e Ziello

Read more »

Isabel Totti celebra la Prima Comunione in stile countryLa figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha celebrato la sua Prima Comunione in un'atmosfera country e con colori lavanda. La famiglia ha condiviso questo importante momento con una storia Instagram dedicata alla piccola Isabel.

Read more »