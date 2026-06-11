Prima edizione di NUMA, il progetto permanente di Lefebvre Giuffrè

NUMA, il progetto permanente di Lefebvre Giuffrè, ha dato il via alla sua prima edizione, accendendo i riflettori sulla necessità di un cambiamento contro la violenza di genere. La serata ha riunito magistrati, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, professionisti e ha premiato cinque figure di spicco. La petizione 'Dire grazie a Lea' chiede che venga assegnato a Lea Melandri il contributo economico vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli a favore di persone che si sono distinte per meriti eccezionali ma si trovano in condizioni di ristrettezze economiche. La coincidenza tra l'assegnazione del Premio e la petizione costituisce per NUMA un motivo di orgoglio. Il progetto, più che un evento, è un percorso destinato a durare nel tempo, un luogo di confronto e approfondimento che coinvolge esperti e realtà impegnate sul campo.

Una pietra tra le pietre, il progetto permanente ideato dalla casa editrice Lefebvre Giuffrè, ha dato il via alla prima edizione , accendendo i riflettori sulla necessità di un cambiamento contro la violenza di genere .

La serata ha riunito magistrati, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, professionisti e ha premiato cinque figure di spicco. La petizione 'Dire grazie a Lea' chiede che venga assegnato a Lea Melandri il contributo economico vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli a favore di persone che si sono distinte per meriti eccezionali ma si trovano in condizioni di ristrettezze economiche. La coincidenza tra l'assegnazione del Premio e la petizione costituisce per NUMA un motivo di orgoglio.

Il progetto, più che un evento, è un percorso destinato a durare nel tempo, un luogo di confronto e approfondimento che coinvolge esperti e realtà impegnate sul campo





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