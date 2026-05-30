La prima giornata di ottavi di finale al Roland Garros è stata caratterizzata da match emozionanti e sorprese. Alexander Zverev, n.2 del seeding, ha aperto la giornata sul Philippe Chatrier, mentre Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros, ha affrontato Joao Fonseca in una partita molto attesa.

Prima giornata di ottavi di finale al Roland Garros . In attesa della sbornia del lunedì, con ben tre italiani che scenderanno in campo (Cobolli, Berrettini e Arnaldi), ci sarà spazio per il grande favorito del torneo.

Alexander Zverev, n.2 del seeding, giocherà il terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Non prima delle 15.30 scenderà in campo contro Jesper De Jong, il quinto lucky loser capace di raggiungere il quarto turno nella storia del Roland Garros. Sasha è avanti 2-0 nei precedenti, il secondo proprio qui, al secondo turno del 2025. Sarà solo uno dei quattro match maschili in programma.

L'altro match di singolare maschile che si disputerà sullo Chatrier sarà quello di Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros. Il norvegese affronterà Joao Fonseca, giustiziere di Novak Djokovic, nella partita più attesa del giorno a livello maschile. Scenderanno in campo in sessione serale, non prima delle 20.15. Gli altri due match maschili saranno invece sul Suzanne Lenglen.

Rafael Jodar, la mina vagante, come secondo match dalle 11 contro Pablo Carreno Busta, dopo Cirstea-Wang, dunque intorno alle 13. Come ultimo match, alle 18 circa, invece l'intrigante partita tra Jakub Mensik e Andrey Rublev, 26esima e 11esima testa di serie. Per quanto riguarda i doppi, ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La quinta coppia del seeding giocherà il secondo match sul campo 7, intorno alle 12.30, contro Paul/Willis.

E Vavassori tornerà su quel campo, per la quarta partita, in doppio misto: insieme a Sara Errani sfiderà Stollar/Harrison. Per quanto riguarda il tabellone femminile, la partita più interessante è sicuramente la prima, alle 11. Iga Swiatek, n.3 del seeding e unica giocatrice ancora in tabellone ad aver vinto questo torneo (4 volte), affronterà Marta Kostyuk. L'ucraina, quindicesima forza del torneo, è ancora imbattuta in questa stagione sulla terra: 15 vittorie su 15.

La polacca ha vinto tre precedenti su tre, ma il più recente è del 2024, dunque da prendere relativamente in considerazione. Dopo di loro, intorno alle 13, sarà il turno di Elina Svitolina e Belinda Bencic, n.7 e n.11 del seeding. L'ucraina è avanti 4-2 nei precedenti, ma non si sono mai incrociate in uno Slam.

L'altro match femminile sarà il terzo in programma sul Lenglen, intorno alle 15.30, tra l'ottava testa di serie Mirra Andreeva e la sorprendente Jil Teichmann, n.170 Wta. Berrettini batte anche l'arbitro Tourte. Ecco perché tra gli azzurri e la francese non scorre buon sangue





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