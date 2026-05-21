Prima la nuova maglia e la festa, poi la rivoluzione al Milan e la sfida dell’Inter

Un giovedì ricco di appuntamenti per l’, con una scelta di Comunidade e il contatto tra presente e passato, vista l’associa alla partecipazione di numerosi grandi ex, su tutti il presidente, che ha fatto il 5-0 di Monaco. Dopo aver detto, a margine della partita con il Verona, che auguratore ai rossoneri gli stessi trofei vinti dall’Inter, Marotta ha aumentato il carico: ‘Siamo la squadra della città, l’unica che ha due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi’

Prima la presentazione della nuova maglia home, poi la grande festa all’Arena Civica Gianni Brera. Un giovedì di celebrazioni, per l’, con un bagno di folla e l’abbraccio tra presente e passato, vista la partecipazione di numerosi grandi ex, su tutti il presidente, che a inizio settimana aveva fatto riferimento al 5-0 di Monaco.

Dopo aver detto, a margine della partita con il Verona, di augurare ai rossoneri gli stessi trofei vinti dall’Inter, Marotta ha aumentato il carico: ‘Siamo la squadra della città, l’unica che ha due stelle. Nella città di Milano ci siamo solo noi’. La frecciata di Cardinale, la doppia replica di Marotta. L’Inter oggi è quello che il Milan non riesce a essereFurlani si allontana dal Milan.

L’ennesima rivoluzione rossonera sta per partireDybala e la Roma, avanti insieme: lunedì l’annuncio. Il punto sugli altri rinnoviTernana, incubo fallimento: anche la seconda asta è andata desertaComolli via dalla Juve, scelta inevitabile: i motivi che hanno portato alla rottura. Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo. In C si parla di primaverata, ecco cos’ha detto MorattiAlli saluti di Comolli.

Chiellini e Spalletti i fari della nuova Juve? Prima serve un miracolo ChampionsInter, festa con frecciata al Milan. Marotta: ‘L’unica squadra della città con due stelle’L’Emozioni - Calcio, la trasmissione sportiva dedicata all’Inter in AM





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