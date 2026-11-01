Prima neve di novembre a Roccaraso: l'Aremogna si tinge di bianco

La prima neve di novembre imbianca l'Aremogna a Roccaraso nel weekend di Ognissanti, con nevicate sull'Appennino dall'Abetone alle montagne abruzzesi.

Il primo giorno di novembre, in concomitanza con il weekend di Ognissanti, la prima neve della stagione è caduta a Roccaraso, nell' Alto Sangro abruzzese, imbiancando il settore dell' Aremogna. Il comprensorio è uno dei principali poli sciistici dell'Abruzzo e il paesaggio ha assunto un aspetto tipicamente invernale.

La nevicata ha sorpreso molti visitatori, nonostante l'autunno sia ancora nel pieno. Le immagini diffuse mostrano le piste e i versanti ricoperti di bianco, in un contesto che anticipa l'arrivo della stagione fredda.

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Le nevicate sull'Appennino nel giorno di Ognissanti

Il fenomeno non ha riguardato soltanto l'Aremogna. La neve è tornata su diversi tratti dell'Appennino, dall'Abetone alle montagne abruzzesi, con fiocchi che hanno raggiunto quote più basse rispetto al periodo.

L'abbassamento della quota delle precipitazioni nevose è uno degli elementi che caratterizzano questo primo episodio invernale. Le montagne tornano così a tingersi di bianco, cambiando rapidamente l'aspetto dei paesaggi appenninici.

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Il primo novembre porta quindi un assaggio d'inverno sulle montagne dell'Alto Sangro, con un'area che attira ogni anno appassionati di sport invernali e frequentatori delle località di montagna.

Turismo montano tra Roccaraso e Pescasseroli nel weekend

Il weekend di Ognissanti ha visto la presenza di numerosi turisti che avevano scelto di trascorrere qualche giorno tra le località montane. Tra le mete più frequentate figurano Roccaraso e Pescasseroli, che hanno accolto i visitatori in un clima già freddo.

Per molti ospiti l'arrivo della neve è stata una sorpresa inattesa, perché nei giorni precedenti il paesaggio appariva ancora autunnale. Il cambiamento improvviso ha offerto uno scenario diverso rispetto a quello previsto per la festività.

La combinazione tra festività e primo manto nevoso rende questo episodio particolarmente significativo per il turismo dell'Appennino abruzzese, che guarda con attenzione all'avvio della stagione invernale.