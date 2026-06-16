Prima udienza del processo a Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata: Geronimo La Russa si costituisce parte civile

A Firenze si è tenuta la prima udienza del processo che vede imputato il cantautore Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata ai danni di Geronimo La Russa. Il figlio del presidente del Senato si è costituito parte civile, contestando le dichiarazioni rilasciate da Vecchioni durante il Festival La Gaberiana del 2023, in cui si fece riferimento a un episodio del 1997. La Russa ritiene che le parole, palesemente false, lo identifichino chiaramente e abbiano arrecato danno alla sua reputazione e a quella della sua famiglia.

Il processo contro Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata ha avuto la prima udienza presso il tribunale di Firenze. Geronimo La Russa , figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, si è costituito parte civile.

La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese dal cantautore nel corso del Festival La Gaberiana nel luglio 2023, in cui Vecchioni ha raccontato di un episodio avvenuto nel 1997: durante una festa organizzata da una sua figlia quattordicenne a Milano, alcuni ragazzi più grandi si sarebbero impossessati di oggetti, tra cui portasigari e mutande. L'artista avrebbe detto che uno dei ragazzi si chiamava Geronimo, senza fare il cognome, ma lasciando intendere di identificare Geronimo La Russa, all'epoca quattordicenne come la figlia del cantautore.

La parte civile ritiene che le parole, consapevolmente false, abbiano leso la reputazione di La Russa e della sua famiglia, con l'intento di diffamare. L'avvocato di La Russa ha sottolineato che si tratta di una ricostruzione non giustificabile, trent'anni dopo i fatti, e ha annunciato la costituzione di parte civile per porre fine a quello che definisce il lancio della menzogna.

Il tribunale dovrà stabilire se sussistano gli estremi del reato di diffamazione aggravata e se vi sia stato un danno effettivo. Il cantautore è stato imputato al termine delle indagini preliminari, e il procedimento prosegue con la prima udienza. La Russa ha ribadito che nel 1997 Vecchioni aveva già accusato il figlio di un noto politico milanese, lasciando intendere un suo coinvolgimento. Per La Russa, il riferimento sarebbe stato chiaro per il pubblico e idoneo a identificarlo.

La costituzione di parte civile rappresenta una risposta ferma a quella che la famiglia considera un'azione diffamatoria ingiustificata. Il processo si svolge a Firenze, città in cui si tenne il festival e in cui La Russa presentava una mostra, occasione in cui ha commentato la decisione di costituirsi parte civile. La vicenda giudiziaria si concentra sul confine tra il diritto di cronaca e la lesione della reputazione, nonché sull'identificabilità del soggetto diffamato





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