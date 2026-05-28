Prima udienza del processo d'appello sulle 'cene eleganti' di Arcore:

Si è aprile chiuso il botta e risposta tra imputati e procura al processo d'appello in cui sono coinvolte 22 ex ospiti delle 'cene eleganti' di Arcore insieme voci dell'equa condanna.

Si è svolta la prima udienza del processo d'appello relativamente al caso delle 'cene eleganti' di Arcore. La procedura risale a 12 anni fa e coinvolge 22 imputati accusati di corruzione in atti giudiziari.

La sentenza originaria, emessa nel 2023, aveva assolto gli imputati per mancanza di reato, ma la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione e rinviato il caso alla Corte d'Appello di Milano. La nuova udienza si è svolta alla presenza dei giudici della seconda sezione della Corte d'Appello, guidata da Maria Rosaria Correra. Gli avvocati delle ex ospiti delle serate di Arcore hanno presentato difese sollecite, in quanto sorgeva la questione della legittimità costituzionale e delle liste di testimoni.

Tuttavia, l'accusa di falsa testimonianza è prescritta e non potrà essere valutata. Le 'cene eleganti' al centro del processo furono organizzate alcuni anni fa e furono poi indagate dalle autorità giudiziarie. Le fanciulle che presero parte a quelle serate sono rimaste coinvolte nel processo, che ha visto anche la morte di uno dei protagonisti. A questo punto della procedura, gli avvocati hanno sottolineato come il caso rappresenti un 'paradosso giudiziario'.

La dietrofront per gli imputati, infatti, è dovuta al fatto che il Tribunale di Milano aveva erroneamente sentito le fanciulle come testimoni anziché come persone indagate, il che ha alterato l'esito del processo. La Corte d'Appello deve ora valutare i risultati di un processo ormai in stato avanzato, portato avanti da 12 anni. In questo contesto, sono state sollevate numerose obiezioni, compresa la legittimità costituzionale delle sentenze emese durante il processo





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