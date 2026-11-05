Primarie 2028: I Democratici si dividono su strategia e candidati dopo le midterm

Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti hanno rilanciato la corsa alla Casa Bianca del 2028, rivelando divisioni profonde tra progressisti e moderati del Partito Democratico.

Le elezioni di medio termine statunitensi del 4 novembre 2026 hanno segnato l'inizio ufficiale di quella che si prospetta come una delle primarie presidenziali più affollate e imprevedibili degli ultimi decenni. I Democratici, celebrando i successi del 4 novembre a Detroit nel Michigan, si lanciano ora in una gara competitiva per il 2028 che rischia di esporre le profonde divisioni ideologiche interne al partito sulla migliore strategia per riconquistare la Casa Bianca.

Un campo aperto senza favoriti chiari

Nessun candidato democratico è emerso come favorito netto in un quadro che potrebbe attrarre dozzine di contendenti. Questa vasta schiera di aspiranti contrasta con il gruppo più ristretto e ampiamente discusso di candidati repubblicani, guidati dal Vicepresidente JD Vance e dal Segretario di Stato Marco Rubio, che cercano di succedere al Presidente Donald Trump, costituzionalmente impossibilitato a candidarsi per un terzo termine. La mancanza di un nome dominante permette a una gamma diversificata di figure politiche di posizionarsi per una corsa che gli strateghi prevedono iniziara sul serio ora che i lavori elettorali sono conclusi.

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Vittorie e divisioni strategiche interne

I trionfi schiaccianti dei Democratici martedì scorso, quando gli elettori hanno consegnato un duro rifiuto a Trump e alla sua agenda, intensificherà i dibattiti interni su come placare un elettorato insoddisfatto della direzione del paese. Nonostante le vittorie, i Democratici restano divisi sul se spostarsi al centro o andare più a sinistra su temi cruciali come sanità, tasse e politica estera. Il stratega democratico Doug Sosnik ha notato che sia i progressisti che i moderati rivendicheranno validità per i loro approcci ideologici, garantendo una battaglia interna intensa fin dall'inizio della campagna presidenziale 2028.

I nomi in lizza e le nuove leve

Uno dei successi progressisti più eclatanti è arrivato nel Michigan con la vittoria di Abdul El-Sayed, il primo musulmano eletto al Senato degli Stati Uniti, che ha sconfitto Mike Rogers. Questo risultato, avvenuto in un probabile stato decisivo per il 2028, ha attirato l'attenzione su nuove leve politiche. Tra i possibili candidati vi sono l'ex Vicepresidente Kamala Harris, perdente nel 2024, i governatori Gavin Newsom della California e Andy Beshear del Kentucky, l'ex Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, figura di spicco dell'ala progressista.

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Impatto repubblicano e influenza di Trump

Il Partito Repubblicano affronta una sfida diversa: come distanziarsi da Trump dopo il rifiuto delle sue politiche avvenuto martedì, allargando l'appeal oltre la base del presidente senza rompere con il movimento populista Make America Great Again. Trump, che ha dominato il panorama politico per un decennio, potrebbe essere riluttante a cedere la ribalta, e la sua continua influenza sugli seguaci MAGA potrebbe complicare la strada del prossimo portaflagello del partito repubblicano.

Prossimi passi e incontri strategici

La ex candidata democratica Hillary Clinton aveva vinto la nomination nel 2016 contro Bernie Sanders, un'epoca in cui non ci fu un vero dibattito filosofico sul futuro del partito. Ora, diversi potenziali candidati hanno riconosciuto di considerare una corsa alla Casa Bianca o non hanno escluso questa possibilità. Otto giorni dopo le elezioni del 3 novembre, Buttigieg e il deputato Ro Khanna della California parteciperanno a un incontro a Denver, ospitato da Majority Democrats, un gruppo sostenuto da donatori miliardari come Steve Mandel che promuove leader più giovani e una piattaforma più centrista.