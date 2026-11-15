Primarie Campo Largo: Sondaggio Only Numbers su Svolta Digitale e Fragilità 5 Stelle

Analisi del sondaggio Only Numbers per Porta a Porta sulle primarie progressiste. Il voto digitale divide la coalizione e mette a rischio l'unità con il Movimento 5 Stelle.

Le primarie del Campo largo-progressista si configurano come un banco di prova cruciale per il futuro della coalizione politica italiana. La decisione più significativa non riguarda esclusivamente il risultato della competizione interna, ma ciò che accadrà il giorno successivo. Gli elettori dovranno dimostrare la capacità di riconoscersi in un candidato premier proveniente da un partito diverso dal proprio. Questa dinamica è emersa chiaramente nel recente sondaggio Only Numbers commissionato per Porta a Porta, che ha analizzato i sentimenti dell'elettorato progressista.

Supporto al Voto Digitale tra i Partiti

Il sondaggio rivela che il 51,7% degli elettori è favorevole all'istituzione di primarie online aperte anche ai sedicenni. Questo consenso non è uniforme tra le diverse formazioni politiche. Tra gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra, il supporto è particolarmente elevato, raggiungendo il 77,7%. Anche gli elettori del Partito Democratico mostrano un'ampia approvazione, con il 53% a favore.

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Al contrario, prevale la contrarietà tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, con il 63,2% che si oppone a questa modalità di votazione. Similmente, tra i sostenitori di Italia Viva e Casa Riformista, il 52,6% è contrario al voto digitale. Questa divisione indica che il voto digitale non è solo una questione di partecipazione, ma potrebbe modificare gli equilibri tra i partiti e il peso delle rispettive organizzazioni territoriali. Restano inoltre da affrontare i problemi di sicurezza e verificabilità tecnica.

Rischio Scontro tra Tifoserie Politiche

Un altro elemento critico riguarda il rischio che le primarie si trasformino in uno scontro tra tifoserie anziché in un confronto sui programmi politici. La preoccupazione per questa eventualità è condivisa dal 57,6% degli intervistati totali. Le percentuali sono particolarmente alte tra gli elettori del Partito Democratico, che raggiungono il 60,9%, e tra quelli di Alleanza Verdi e Sinistra, con il 61,1%.

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Questa ansia riflette la paura che la competizione interna non produca una discussione costruttiva, ma polarizzi ulteriormente l'elettorato. La gestione di questo rischio richiede regole chiare e un impegno comune per mantenere il focus sulle proposte di governo e non sulle personalità. La sfida è quindi duplice: garantire la sicurezza del voto digitale e evitare che la campagna si trasformi in una guerra di logoramento interno.

Fragilità dell'Alleanza con il 5 Stelle

Il dato più significativo emerge dalla disponibilità a sostenere la coalizione anche in caso di vittoria del candidato di un altro partito. Complessivamente, il 77,3% degli intervistati continuerebbe a votare per il Campo largo. Solo il 22,7% si dichiara contrario a questa prospettiva. Tuttavia, la situazione cambia radicalmente analizzando i dati specifici per il Movimento 5 Stelle.

L'elettorato del Movimento 5 Stelle si divide sostanzialmente a metà davanti all'ipotesi di una leadership diversa da quella del proprio partito. È qui che si concentra la maggiore fragilità del progetto unitario. Sostenere un'alleanza non significa necessariamente riconoscersi in qualsiasi leadership. Questa divisione interna pone un serio interrogativo sulla stabilità futura della coalizione e sulla sua capacità di presentare un fronte unito.

Confronto tra Conte e Schlein

Nel confronto diretto tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle mantiene un vantaggio. Tuttavia, la distanza si è ridotta a meno di un punto e mezzo. Questa situazione lascia aperta la competizione per la leadership del movimento e del paese. La vera sfida sarà dunque costruire un'identità comune e regole condivise prima dell'avvio delle primarie ufficiali.

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Chi vincerà dovrà rappresentare anche gli elettori dell'avversario, mentre chi perderà dovrà garantire un sostegno autentico. Altrimenti, il rischio è che le primarie producano un vincitore, ma consegnino al Paese una coalizione più divisa e fragile di prima. La capacità di integrare le diverse anime del Campo largo sarà determinante per il successo politico e governativo del prossimo futuro.