Primarie PD: Schlein deve difendere la propria leadership da Conte

Elly Schlein deve rivendicare con fermezza la leadership del PD contro le pressioni di Giuseppe Conte. Nessuna candidatura condivisa senza elezioni per non indebolire il partito.

Elly Schlein è chiamata a difendere con maggiore fermezza la propria leadership del Partito Democratico, respingendo le continue richieste di accommodamento che mirano a privilegiare le ambizioni di Giuseppe Conte. La segretaria del principale partito del centrosinistra non dovrebbe permettere che la propria legittimazione politica, frutto di un percorso elettorale preciso, venga trattata come una concessione negoziabile o rimessa in discussione per accontentare i desideri di alleati esterni. Questa dinamica crea un precedente pericoloso che sminuisce il ruolo istituzionale che la Schlein ricopre oggi.

Conte chiede primarie per la Presidenza

Giuseppe Conte ha espresso chiaramente la propria intenzione di aspirare alla carica di Presidente del Consiglio, un incarico che ha già ricoperto per due mandati precedenti. Inizialmente, Conte aveva proposto una soluzione alternativa che prevedeva il passo indietro contemporaneo sia di lui che della Schlein, al fine di lasciare spazio a una terza figura neutrale. Tuttavia, questa proposta sembra ora essere stata abbandonata a favore di una richiesta diretta di indire le primarie, strumento che potrebbe essere utilizzato per mettere sotto pressione la leadership esistente. La domanda fondamentale riguarda la natura di tale richiesta: perché l'ambizione di Conte dovrebbe pesare più della volontà politica espressa dai militanti democratici in elezioni precedenti? Non vi è alcun motivo logico o politico per cui la segretaria debba accettare che la propria autorità venga continuamente rimessa sul tavolo delle trattative come se fosse una concessione degli alleati.

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La pericolosa subordinazione nella coalizione

È singolare come ogni discussione relativa all'unità della coalizione di centrosinistra finisca per tradursi in una richiesta, più o meno esplicita, di ridimensionamento della figura di Elly Schlein. Questa interpretazione della collaborazione politica suggerisce che una buona alleata debba dimostrare la propria fedeltà al gruppo rendendosi disposta a farsi da parte. Tale dinamica trasforma l'unità in una forma elegante di subordinazione, dove qualcuno avanza pretese e qualcun altro è chiamato a dare prova di responsabilità rinunciando alle proprie aspirazioni. Schlein dovrebbe iniziare a rivendicare la propria leadership con molta più fermezza, anche a costo di apparire meno accomodante. Cedere continuamente terreno in nome dell'unità rischia di indebolire il partito e di trasformare la coalizione in una struttura gerarchica iniqua, dove il PD perde peso a vantaggio di altri soggetti politici.

Alternative alle primarie e criteri di consenso

Si pone il problema se il centrosinistra debba necessariamente affidarsi a un'ulteriore competizione per individuare una guida, quando potrebbe concordare un criterio fondato sul consenso dei partiti e sui risultati elettorali. Una linea più chiara prevederebbe l'individuazione di una candidatura condivisa prima delle elezioni, sulla base dei rapporti di forza, per poi andare alle urne e misurare il peso effettivo di ciascuna forza politica. Se il Partito Democratico rappresenta la componente maggioritaria della coalizione, è del tutto comprensibile che rivendichi la guida del governo. Se i rapporti di forza cambiano, cambia anche il ragionamento. Un principio piuttosto lineare, sebbene nel centrosinistra la linearità sembri talvolta considerata una pericolosa forma di estremismo. Si preferisce invece discutere di primarie, di equilibri complessi e di candidature alternative, magari perfino di un terzo nome capace di mettere tutti d'accordo.

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La figura esterna e l'autorevolezza di Schlein

Si è parlato anche di Silvia Salis, che peraltro ha già escluso una candidatura alla guida del governo. Nulla contro la sindaca di Genova, ma diventa curioso domandare perché mai una figura esterna alle leadership dei principali partiti dovrebbe rappresentare una soluzione più autorevole soltanto perché sufficientemente distante dalle ambizioni di tutti. Da quando il requisito fondamentale per guidare una coalizione è diventato risultare graditi alle sue segreterie? Il punto va ben oltre le primarie e riguarda il modo in cui Schlein intende esercitare il proprio ruolo. Una segretaria che accetta di sottoporre continuamente la propria leadership al giudizio degli alleati finisce per riconoscere a questi ultimi un potere di condizionamento sempre maggiore. Conte, da questo punto di vista, fa semplicemente il proprio mestiere: difende il suo spazio politico, cerca di rafforzare la propria posizione e porta avanti le proprie ambizioni. Sarebbe curioso pretendere il contrario.

Conclusione sull'unità e le ambizioni di governo

La vera questione è perché Elly Schlein dovrebbe consentire a Giuseppe Conte di rafforzare la propria posizione a spese della propria autorevolezza. Essere disponibili al compromesso è una virtù politica, ma diventare sistematicamente la parte chiamata a sacrificarsi per renderlo possibile è un'altra faccenda. Soprattutto per una donna che ha conquistato la guida del proprio partito e che dovrebbe poter aspirare alla guida del Paese con la stessa naturalezza con cui i colleghi uomini rivendicano le proprie ambizioni. La leadership comporta anche la capacità di sostenere un conflitto, soprattutto quando quel conflitto riguarda la propria autonomia. Si auspica una Schlein capace di dire con chiarezza che il Partito Democratico ha una leadership, una sua identità e una legittima aspirazione a esprimere il Presidente del Consiglio. Poi si discuterà del programma, delle alleanze e dei rapporti di forza, come accade in qualsiasi coalizione che ambisca a governare. Perché l'unità è una cosa seria, ma perde parecchio del suo fascino quando diventa il nome elegante con cui si chiede sempre alla stessa persona di arretrare.