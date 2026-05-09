Prime Minister of Hungary: Magyar Accepts the Burden of Keeper and Patronage of Fidesz

Magyar ha una quantità di sfide da affrontare. Il primo è la maggioranza del due terzi del parlamento, che gli fornirà più orientamento di potere di cambiare la costituzione e creare un’autorità anticorruzione. Anche se il 72 per cento degli ungheresi ritiene che Magyar sia adatto a governare il paese, Magyar ha dei grossi problemi. Alcuni importanti figure istituzionali come il presidente della Repubblica, il procuratore capo e alti membri della magistratura sono fedeli a Fidesz.

Un mese dopo le elezioni dove ha sconfitto Viktor Orbán e è diventato primo ministro dell'Ungheria, l'ex oppositore adesso ha il compito di governare un paese con continui innesti politici.

La bandiera dell'Unione Europea è tornata a disporgersi dalla facciata del parlamento ungherese dopo un lungo silenzio dopo il 2014, quando Orbán aveva rimosso l' vessillo per manifestare la sua avversione ai principi europei. Nel palazzo neogotico del Parlamento ungherese, Magyar si è insediato come primo ministro dopo aver battuto Orbán nel mese scorso. Nel suo primo discorso, Magyar ha esortato la popolazione a scrivere la storia ungherese e ha parlato di cambio di regime.

Anche sejának Tshad, il partito di Magyar, ha avuto un successo clamoroso alle elezioni dello scorso mese, ottenendo 141 seggi su 199 totali e battendo il partito di Orbán, Fidesz. Questo ha promesso di ripristinare le garanzie democratiche indebolite da Orbán e cercare di riparare i rapporti con l'Unione Europea e combattere la corruzione





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