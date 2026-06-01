Prime pagine: Israele avanza in Libano, Trump più duro con l'Iran, scontri a Parigi e caso schiavi in USA

Le prime pagine dei quotidiani nazionali Focus su conflitto in Medio Oriente, politica estera USA e fatti di cronaca internazionale e italiana

Le prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali di oggi sono dominate da diverse importanti notizie internazionali e nazionali. In primo piano vi è l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, con l'avanzata delle forze israeliane in Libano e la conquista del castello di Beaufort, una storica fortezza crociata.

Questa azione militare avviene mentre Tel Aviv sfida apertamente le istituzioni internazionali, spingendo il presidente francese Emmanuel Macron a convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per affrontare la crisi in corso. Parallelamente, la diplomazia internazionale registra un nuovo sviluppo nella tensione tra Stati Uniti e Iran: l'amministrazione Trump ha inviato a Teheran una nuova bozza di accordo, descritta come più dura rispetto alle precedenti, con l'obiettivo di ottenere impegni chiari e verificabili sul programma nucleare iraniano e sulla liberità di navigazione nello stretto di Hormuz.

Lo scenario geopolitico si complica anche per l'Ucraina, con le divisioni tra i paesi europei riguardo all'adesione di Kiev all'Unione Europea che emergono chiaramente, mentre il conflitto prosegue e l'attacco alle infrastrutture energetiche ucraine viene interpretato da molti analisti come un segno del declino strategico di Vladimir Putin. La cronaca internazionale porta anche la notizia dell'arresto di un manager statunitense fuggito all'estero, accusato di aver gestito un cantiere edile dove operavano lavoratori in condizioni di schiavitù, un caso che ha scosso l'opinione pubblica americana.

Tornando in Europa, la notte dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League è stata funestata da scontri e saccheggi nel centro di Parigi, con la polizia che ha dovuto affrontare gruppi di ultras e teppisti in una situazione definita di "polveriera sociale". In Italia, il governo sta lavorando a un decreto sul nucleare, previsto in aula mercoledì, e sta valutando aiuti mirati per le fasce più deboli della popolazione dopo aver "frenato" sulle accise, come annunciato dal ministro Pichetto.

Sul fronte immigrazione, è pronto un nuovo decreto che prevede il blocco navale e i rimpatri veloci. Il mondo dello sport offre numerous emozioni: al Roland Garros di Parigi tre tennisti italiani sono approdati agli ottavi di finale, mentre nel ciclismo Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Giro d'Italia. La MotoGP ha visto trionfare Marco Bezzecchi al Mugello, con la Aprilia che si conferma protagonista.

Il calcio dominava le prime pagine sportive, con rumors sul "casting" allenatori del Milan (Glasner in pole) e l'offerta di Gasp a Francesco Totti per un ruolo dirigenziale alla Roma. Inoltre, una "stoccata" di Cristian Stellini a Kevin De Bruyne, invitato a prendere esempio da Luka Modric, e le voci su possibili acquisti della Juventus (Kolo Muani o Mateta) tengono banco.

Chiude il quadro una serie di fatti di cronaca nera e giudiziaria: a Roma un vigile urbano ha innescato fuochi d'artificio spaventando dei cavalli che sono saliti sopra una ragazza; a Treviso un cronista ha ricevuto minacce per aver difeso don Patriciello, ma ha dichiarato: "Ma io vado avanti". Infine, l'intervista a Stefania Sandrelli che ricorda la sua storia con Gino Paoli e la scelta della libertà.

Sempre in prima pagina, la denuncia del Congo dopo lo scoppio dell'epidemia di Ebola: "Il mondo ci ha lasciati"





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