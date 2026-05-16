Fin dalla prima giornata della manifestazione musicale, all'esterno dell'arena si sono svolse azioni di protesta e manifestazioni in favore della Palestina. Attraverso l'esibizione di Noam Bettan, l'artista israeliano, è tentato di calmare le tensioni e attirare l'attenzione sull'arte, ma le polemiche sono scattate al termine del suo messaggio, pronunciato in ebraico; 'Am Yisrael Chai', frase divenuta emblematica dell'ebraismo e dieresate come 'Il popolo d'Israele vive', popolare come slogan di solidarietà. L'Ucraina invece, attraverso la cantante Viktorija Leléka, ha lanciato un messaggio su significare 'Gloria all'Ucraina' ('Gloria all'Ucraina') con cui ha suscitato discussioni, obiezioni eaguerimento. I precedenti di tale frase ne attestano i significati, molto apprezzati in Ucraina durante le fasi più delicate dell'invasione russa del 2022.

Arrivano i primi colpi di scena e polemiche alla finale della manifestazione artistica, riservata all'artista il cui nome non è riportato nel presente articolo, che ha salutato il pubblico pronunciando la frase 'Le tensioni dei giorni scorsi.

' Fin dal primo giorno della manifestazione musicale, all'esterno dell'arena si sono svolte proteste e manifestazioni a sostegno della Palestina. Numerosi manifestanti pro Palestina si sono radunati per esprimere il proprio dissenso rispetto alla partecipazione israeliana all'evento. In questo contesto delicato, l'esibizione di Noam Bettan con 'Michelle' sembra aver avuto anche l'obiettivo di stemperare le tensioni e cercare di riportare l'attenzione sulla musica.

Tuttavia, la frase 'Am Yisrael Chai', espressione ebraica che significa 'Il popolo d'Israele vive', ha sollevato polemiche e interruzioni. La frase è un noto slogan di solidarietà, che esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica e è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell'identità, in particolare durante periodi di forti avversità. Secondo il regolamento, in particolare considerando le numerose preoccupazioni politiche poste da una simile frase, non è consentito fare dichiarazioni diCharacter politico sul palco.

Ma prima di Israele, anche l'Ucraina ha lanciato un messaggio dal palco. La cantante Viktorija Leléka ha gridato 'Slava Ukraini!

' dal palco, un saluto patriottico nazionale ucraino, divenuto simbolo di resistenza, unità e sovranità, soprattutto dopo l'invasione russa del 2022





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