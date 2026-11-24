Il 25 novembre parte Shenzhou-24 con Muhammad Zeeshan Ali. È il primo pakistano nello spazio, segno del crescente ruolo della Cina nel Global South.

Mercoledì 25 novembre, alle 8.18 ora locale, dal centro spaziale di Jiuquan nel nord-ovest della Cina decollerà la missione Shenzhou-24. Questo lancio storico segna l'invio del primo astronauta pakistano, Muhammad Zeeshan Ali, a bordo della stazione spaziale Tiangong. L'evento rappresenta un momento cruciale per la cooperazione scientifica tra Pechino e Islamabad e conferma la volontà di Xi Jinping di espandere l'influenza cinese nello spazio profondo.

Dettagli della Missione e Ruolo dell'Astronauta

La navicella trasporterà tre membri dell'equipaggio, tra cui il comandante Tang Hongbo, che effettua la sua terza visita sulla stazione, e Wu Yi, al suo debutto nello spazio. Muhammad Zeeshan Ali, pilota ex militare di 40 anni, ricoprirà il ruolo di specialista del carico utile. Il suo compito principale sarà seguire gli esperimenti scientifici durante la permanenza a bordo, che durerà circa una settimana.

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La selezione e l'addestramento di Ali sono proceduti con tempi lunghi e rigorosi. L'ex pilota ha trascorso sette mesi dedicandosi a lezioni di mandarino, formazione tecnica e immersione nella cultura cinese. La sua partenza è stata accompagnata da dichiarazioni di grande emozione, definendosi portatore delle speranze di 250 milioni di cittadini pakistani. Il rientro sulla Terra avverrà a bordo della navicella Shenzhou-23, chiudendo il ciclo della missione.

Strategia Geopolitica e Cooperazione Internazionale

La scelta di inviare un astronauta internazionale non è casuale ma risponde a precise logiche diplomatiche. Blaine Curcio, fondatore di Orbital Gateway Consulting, ha osservato che Pechino sta dimostrando chiaramente la propria apertura agli affari globali attraverso questa iniziativa. La missione Shenzhou-24 incarna un messaggio fondamentale: la Cina non ha intenzione di ritirarsi dalla nuova corsa allo spazio, ma vuole porsi come alternativa attiva e collaborativa.

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Questa cooperazione si inserisce in un quadro più ampio di relazioni bilaterali tra Pakistan e Cina, esistenti dagli anni Novanta. Il accordo che ha reso possibile la missione è stato firmato nel febbraio 2025, rafforzando un'alleanza strategica che include anche la partecipazione di Islamabad alle future missioni lunari cinesi. Il Pakistan rappresenta un partner chiave per Pechino, grazie alla sua posizione geografica strategica nel corridoio economico che sfocia nel porto di Gwadar.

Competizione Lunare e Prospettive Future

Oltre alla cooperazione con Islamabad, la Cina sta intensificando la competizione con gli Stati Uniti per il controllo della Luna. Mentre Pechino punta al 2030 per riportare esseri umani sul nostro satellite, Washington mira al 2028. L'obiettivo americano, attraverso la NASA, è costruire una presenza umana duratura. La Cina, invece, intende realizzare entro il 2035 la sua International Lunar Research Station (ILRS), una rete di infrastrutture sia sulla superficie che in orbita.

La posta in gioco include l'utilizzo delle risorse lunari, come l'acqua ghiacciata nei crateri del Polo Sud, fondamentale per il supporto vitale e come propellente. Inoltre, si parla di estrazione di regolite, minerali ed Elio-3 per future applicazioni energetiche. Entrambe le superpotenze guardano a questa regione per consolidare il proprio vantaggio nell'esplorazione dello spazio profondo e nel collegamento con Marte, ridefinendo gli equilibri geopolitici del nuovo millennio.