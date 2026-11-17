Il Congresso SIAAIC presenta il primo biosimilare per asma grave. Una novità che promette di ridurre i costi per il SSN ampliando l'accesso alle cure personalizzate.

Il panorama delle terapie respiratorie subisce un'evoluzione significativa con l'approvazione del primo biosimilare per un farmaco biologico impiegato nel trattamento dell' asma grave. Questa innovazione, al centro delle discussioni durante il XXXVIII Congresso nazionale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, rappresenta una pietra miliare per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La novità permette di ampliare l'accesso a trattamenti personalizzati per i pazienti che presentano forme di asma difficili da controllare, riducendo al contempo i costi sostenuti dal sistema sanitario pubblico.

Statistiche asma e poliposi nasale in Europa

L'asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie respiratorie che colpisce circa 42 milioni di persone in Europa. In Italia, la prevalenza della patologia interessa quasi il 5% della popolazione, corrispondente a circa 3 milioni di individui. Di questi, il 10% soffre di una forma grave della malattia, pari a circa 300.000 pazienti. Una percentuale significativa di questi soggetti, specificamente il 42%, presenta anche poliposi nasale. Questa condizione è spesso associata all'asma grave e può provocare ostruzione nasale persistente, riduzione dell'olfatto e, nei casi più gravi, richiedere interventi chirurgici ripetuti, rendendo la gestione clinica della malattia particolarmente complessa.

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Meccanismo d'azione degli anticorpi monoclonali

La poliposi nasale può accompagnare l'asma grave, creando una sfida clinica rilevante data la sua diffusione e il suo impatto sulla qualità della vita. I farmaci biologici, come gli anticorpi monoclonali che agiscono sulle immunoglobuline E, sono trattamenti mirati a specifici meccanismi dell'infiammazione. Il primo anticorpo monoclonale approvato in Europa venti anni fa agisce su uno dei meccanismi chiave delle reazioni allergiche, neutralizzando le immunoglobuline E responsabili della risposta allergica immediata. Questo intervento impedisce l'attivazione della cascata infiammatoria, offrendo una terapia aggiuntiva efficace per l'asma grave non controllata, la rinosinusite cronica con polipi nasali e l'orticaria cronica, patologie accomunate dallo stesso meccanismo infiammatorio.

Nuovo biosimilare e sostenibilità del SSN

Il primo biosimilare di un anticorpo monoclonale impiegato nelle malattie respiratorie segna un passo importante per garantire la sostenibilità dell'accesso alle cure. Negli Stati Uniti, la FDA ha approvato questo farmaco con la designazione di intercambiabilità. A differenza dei farmaci tradizionali, i biologici sono prodotti da strutture viventi e non possono essere replicati in modo identico. Le versioni equivalenti, chiamate biosimilari, dimostrano un'elevata somiglianza con il medicinale di riferimento senza differenze clinicamente significative in termini di efficacia e sicurezza. La disponibilità di questa opzione in Italia consente di ridurre i costi per il Sistema Sanitario mantenendo alta la qualità delle cure.

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Evidenze cliniche e struttura molecolare

La valutazione regolatoria del biosimilare si basa su studi approfonditi sulla struttura molecolare, sull'attività biologica e sul comportamento del farmaco nell'organismo. Tra le evidenze presentate, uno studio ha coinvolto 408 pazienti con orticaria cronica spontanea, dimostrando risultati comparabili nella riduzione del prurito dopo 12 settimane tra il biosimilare e il farmaco di riferimento. Queste prove scientifiche, pubblicate su riviste internazionali, supportano l'efficacia terapeutica della nuova molecola. Gli eosinofili, globuli bianchi coinvolti nelle reazioni allergiche, sono target di altri farmaci come quelli che bloccano l'interleuchina-5, un'altra strategia terapeutica per l'infiammazione eosinofilica non sotto controllo nonostante le cure inalatorie ad alto dosaggio.

Impatto clinico e prospettive future

Rimane fondamentale verificare l'impatto nella pratica clinica quotidiana, specialmente quando un paziente in trattamento passa dal farmaco di riferimento al biosimilare. Molti pazienti con asma grave e poliposi nasale hanno visto cambiare la gestione della malattia grazie ai biologici, ma i costi elevati limitavano spesso l'accesso. L'introduzione di questa alternativa biosimilare apre la strada a un trattamento più accessibile per i 300.000 italiani affetti da asma grave. La comunità scientifica italiana monitorerà attentamente i risultati a lungo termine per confermare la stabilità terapeutica e la sicurezza d'uso in un'ampia popolazione di pazienti cronici.