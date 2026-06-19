Primo caso sospetto di H5N1 in Australia continentale

Le autorità australiane hanno rilevato un caso sospetto di influenza aviaria H5N1 in un uccello migratore nel sud-ovest del paese. Se confermato, sarebbe il primo caso sul territorio continentale. Il governo ha ricordato le misure di preparazione messe in campo negli ultimi anni.

L' Australia ha individuato il suo primo caso sospetto di influenza aviaria H5N1 sul territorio continentale in una zona remota del sud-ovest del paese. Le autorità hanno confermato che un uccello marino migratore, noto come skua bruno, è stato trovato morto nel Parco Nazionale di Cape Le Grand, nell' Australia Occidentale, e i test preliminari hanno dato esito positivo per l'influenza aviaria.

Ulteriori analisi sono in corso per determinare il ceppo specifico del virus. Il ministro dell'Agricoltura dello Stato, Jackie Jarvis, ha dichiarato che le autorità stanno prendendo molto sul serio questo caso sospetto e che, se la presenza del virus H5 venisse confermata, scatterebbe una risposta nazionale rapida e coordinata.

Il ceppo virulento dell'influenza aviaria H5, noto come H5N1, si è diffuso in tutto il mondo tra popolazioni di uccelli selvatici e mammiferi a partire dal 2021, causando la morte di milioni di animali, infettando allevamenti avicoli e lattiero-caseari e trasmettendosi anche a alcuni lavoratori agricoli. Fino a questo momento, l'Australia era l'unico continente a non aver riportato casi confermati di questo ceppo letale sul proprio territorio continentale, sebbene il virus fosse già presente in territori offshore.

Per anni il paese si è preparato a questo scenario rafforzando le misure di biosicurezza nelle aziende agricole, sottoponendo a test gli uccelli costieri, vaccinando le specie vulnerabili e conducendo esercitazioni per mettere a punto piani di risposta. Il ministro dell'Ambiente Murray Watt ha sottolineato che, sebbene la notizia sarebbe ovviamente preoccupante, l'Australia ha gli strumenti e la preparazione necessari per affrontare l'eventualità. I risultati definitivi per confermare se lo skua bruno avesse contratto l'H5N1 sono attesi entro sabato.

Nella stessa area è stato rinvenuto anche un altro uccillo malato, un petrello gigante, che è sottoposto a test per l'influenza. La scoperta solleva allarme per la possibile introduzione del virus attraverso rotte migratorie, ma le autorità hanno rassicurato sulla capacità di contenimento. La popolazione locale e gli allevatori sono stati invitati a segnalare tempestivamente eventuali casi di uccelli morti o malati.

La vicenda evidenzia la minaccia globale dell'H5N1 e l'importanza della vigilanza zoosanitaria nella prevenzione di focolai che potrebbero avere gravi impatti sulla biodiversità, sul settore agricolo e sulla salute pubblica





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