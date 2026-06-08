Primo filmato subacqueo di uno squalo bianco adulto nel Mediterraneo centrale

Un team di sommozzatori ha ripreso quello che potrebbe essere il primo video di un grande squalo bianco adulto nel Mediterraneo centrale, durante un'operazione di recupero di reti da pesca abbandonate nel Canale di Sicilia, un'area ad alta biodiversità.

I sommozzatori che rimuovono reti da pesca abbandonate nel Mediterraneo centrale, tra l'Italia e il Nord Africa, hanno catturato quello che ritengono essere il primo filmato subacqueo di un grande squalo bianco adulto nella regione.

L'avvistamento è avvenuto mentre un team guidato dalla Healthy Seas Foundation recuperava le cosiddette reti fantasma da un relitto di una nave nel Canale di Sicilia, un hotspot di biodiversità pesantemente colpito dalla pesca industriale. Il video, girato la settimana scorsa e pubblicato lunedì, mostra lo squalo accompagnato da una dozzina di pesci pilota striati, che spesso affiancano i grandi predatori nella speranza di raccogliere gli avanzi.

I filmati e le fotografie dello squalo sono stati ripresi dal subacqueo volontario Derk Remmers di Ghost Diving, uno dei partner del progetto. Un incontro con uno squalo subacqueo in mare aperto nel Mediterraneo è pazzesco, ha dichiarato Remmers in un comunicato. Un altro membro del team di subacquei, Pascal van Erp, ha dichiarato su Facebook che lo squalo è stato probabilmente attratto dalla fauna marina morta impigliata nella rete da pesca abbandonata, tra cui molte tartarughe marine.

Anche se ci sono stati avvistamenti occasionali di squali bianchi nel Mediterraneo, la dimensione della popolazione è sconosciuta e non si ritiene che gli incontri precedenti siano stati filmati dai subacquei, ha detto la fondazione. Momenti come questo ci ricordano quanta vita può ancora esistere nelle acque del Mediterraneo e quanto sia importante proteggerla da minacce evitabili come gli attrezzi da pesca abbandonati o la pesca eccessiva, ha dichiarato Veronika Mikos, direttore di Healthy Seas.

I ricercatori che hanno collaborato alla missione hanno dichiarato che l'avvistamento potrebbe migliorare la comprensione della distribuzione e del comportamento di questa specie a rischio critico, anche se saranno necessarie ulteriori analisi prima di trarre conclusioni più ampie





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