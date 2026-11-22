Fondo Zuccari accoglie l'iniziativa del dottor Fausto D'Agostino per formare cittadini e professionisti sulle emergenze pediatriche, rafforzando la cultura del pronto intervento.

La giornata di lunedì 23 novembre 2026 rappresenta una data cruciale per la promozione della cultura del primo soccorso in Italia. L'incontro si terrà presso la sala Zuccari, con un orario che va dalle 16 alle 18.30, e si pone l'obiettivo primario di democratizzare la gestione delle emergenze che coinvolgono i bambini. L'iniziativa mira a trasformare la capacità di intervento tempestivo da una competenza esclusiva dei professionisti sanitari in un patrimonio diffuso e accessibile all'intera società.

Dibattito Legislativo e Necessità Formativa

Il contesto in cui si inserisce questa giornata è segnato da un dibattito parlamentare acceso, incentrato sulla cosiddetta Legge Bove. Il mancato approvazione al Senato di un emendamento specifico, che avrebbe previsto l'introduzione di corsi gratuiti di primo soccorso nelle scuole, ha evidenziato una lacuna critica nel sistema educativo e sanitario italiano. Questa situazione giuridico-normativa rende l'appuntamento di Roma ancora più rilevante, poiché sottolinea la necessità urgente di colmare il vuoto formativo attraverso iniziative civili e professionali.

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Il dottor Fausto D'Agostino, anestesista rianimatore presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e presidente del Centro Formazione Medica, ha chiarito il significato profondo dell'evento. Egli sottolinea come la cronaca di questi giorni ricordi l'importanza di lavorare affinché la cultura del soccorso diventi una priorità concreta. Imparare a riconoscere un'emergenza nei primi minuti può fare la differenza tra la vita e la morte, rendendo la formazione un investimento collettivo e non un lusso accessibile a pochi.

Interazione tra Professionisti e Cittadini

L'evento riunirà un panel eterogeneo di esperti, inclusi professionisti della medicina d'urgenza, pediatri e specialisti di rianimazione. Oltre alle figure mediche, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo della formazione. L'obiettivo di questa convergenza di competenze è promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'intervento precoce nelle emergenze pediatriche, un momento che spesso determina l'esito finale della crisi sanitaria.

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Si affronteranno temi delicati come il riconoscimento dei segni distintivi delle emergenze infantili e la gestione pratica delle situazioni critiche. Si discuterà del ruolo centrale della collaborazione tra sanità, istituzioni, scuola, famiglie e territorio. Questa sinergia è essenziale per creare una rete di protezione efficace, dove ogni attore sociale conosca il proprio compito nel garantire la sicurezza dei più giovani durante le crisi improvvise.

Sessioni Pratiche e Simulazioni Reali

La conferenza non si limiterà alla sola teoria, ma includerà una sessione pratica fondamentale. I partecipanti avranno la possibilità di utilizzare manichini e simulatori di ultima generazione. Questa fase permette di sperimentare concretamente le principali tecniche di primo soccorso pediatrico, avvicinando il pubblico alla gestione reale delle situazioni di emergenza.

Attraverso esercitazioni guidate, gli utenti possono superare la distanza tra la conoscenza teorica e la capacità di agire sotto pressione. L'iniziativa intende promuovere una cultura del soccorso che si diffonda capillarmente nella società, diventando uno strumento concreto di tutela della salute. Non basta sapere che un'emergenza può accadere, ma è necessario essere pronti ad affrontarla con competenza e prontezza.

Visione di una Comunità Preparatora

Diffondere le manovre salvavita significa costruire una comunità più preparata, consapevole e resiliente. In questa visione, ciascuno deve essere in grado di intervenire tempestivamente quando necessario, senza attendere l'arrivo dei soccorsi professionali. È un percorso inclusivo che coinvolge attivamente istituzioni, professionisti medici, famiglie, scuole e singoli cittadini.

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Il messaggio finale lanciato dal dottor D'Agostino attraverso il Centro Formazione Medica è chiaro: la formazione continua e la pratica diretta sono gli unici modi per salvare vite. L'evento di lunedì 23 novembre 2026 si configura come un passo avanti significativo verso una società che non subisce le emergenze, ma le affronta con strumenti efficaci e condivisi, garantendo maggiore sicurezza per i bambini.