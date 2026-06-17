Primo utilizzo della nuova norma anti-perdite di tempo al Mondiale

Durante la sfida tra Portogallo e Congo al Mondiale, il portiere congolese Mpasi ha trattenuto il pallone oltre il tempo consentito, assegnando un calcio d'angolo alla formazione portoghese. La decisione dell'arbitro ha segnato un precedente storico nella competizione.

L'episodio rappresenta un primo banco di prova per la nuova interpretazione del regolamento, introdotta con l'obiettivo di limitare le perdite di tempo. Durante la sfida tra Portogallo e Congo al Mondiale , disputata a Houston, il portiere congolese Mpasi ha trattenuto il pallone oltre il tempo consentito, scambiando alcuni secondi con il compagno di squadra Kapuadi nel tentativo di gestire il possesso.

La sua decisione di non rimettere subito il pallone in gioco ha assegnato un calcio d'angolo alla formazione portoghese. La decisione dell'arbitro ha segnato un precedente storico nella competizione, trattandosi della prima volta che la regola viene utilizzata durante il torneo. Il corner successivo è stato battuto da..





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