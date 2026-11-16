Prince Harry Visits Ukraine Again to Support Rehabilitation and Paralympics Efforts

Prince Harry returns to Ukraine for his fourth visit, focusing on veteran care at the Superhumans Center and preparing for the 2027 Pan-Ukrainian Games in Birmingham.

Il Principe Harry, Duca di Sussex, ha compiuto la sua quarta visita in Ucraina dal 2022, consolidando il suo impegno costante nei confronti dei veterani e delle vittime civili del conflitto. A 42 anni, il membro della famiglia reale britannica ha scelto di mantenere i dettagli del suo arrivo strettamente riservati per motivi di sicurezza, dimostrando una sensibilità particolare verso le condizioni operative nel Paese. Questa è la sua seconda visita durante l'anno solare 2026, dopo un precedente viaggio avvenuto ad aprile, e conferma la continuità della sua attività umanitaria nella regione.

Visita al Superhumans Center di Leopoli

A Leopoli, città che è diventata un punto di riferimento cruciale per le cure e la riabilitazione dei soldati feriti, il Principe ha incontrato direttamente i protagonisti di questa rete di supporto. Ha visitato il Superhumans Center, una struttura specializzata nella fornitura di protesi, riabilitazione fisica e supporto psicologico gratuiti per militari e civili che hanno subito ferite a causa dell'invasione russa. La fondazione di questa istituzione risale al 2022 ed è stata guidata, tra gli altri, dall'imprenditore Andriy Stavnitser, una figura che il Principe conosceva già bene dopo aver visitato il centro nell'aprile 2025.

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Progressi nella Medicina d'Emergenza

Durante il suo percorso all'interno della struttura, il Duca di Sussex ha riconosciuto i significativi progressi compiuti dalla medicina d'emergenza ucraina negli ultimi anni. Per lungo tempo, specialisti stranieri si recavano in Ucraina per trasferire competenze mediche, ma oggi il sistema locale mostra una resilienza impressionante grazie a chi lavora in prima linea. Ha ascoltato con attenzione i racconti dei medici che eseguono amputazioni salvavita e dei soccorritori che evacuano i feriti dalle zone di combattimento, evidenziando come la professionalità locale sia ora tra le più avanzate a livello globale.

Supporto allo Sport e Preparazione di Birmingham

La giornata ha avuto un focus spiccatamente sportivo nel corso della parte pomeriggio, quando il Principe ha partecipato a una selezione organizzata direttamente dal Superhumans. In una palestra scolastica, indossando un abbigliamento casual composto da un piumino scuro con cappuccio, pantaloni blu e scarponcini marroni, il Duca di Sussex ha seguito le prove di uno sport ibrido, una disciplina a metà tra il tennis e il ping pong. Ha giocato in coppia con un atleta a bracc amputato, affrontando due uomini che avevano perso una gamba, dimostrando un approccio diretto e inclusivo verso l'attività fisica adattata.

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Le Selezioni per i Giochi Pan-Ucraini 2027

Questi incontri facevano parte delle selezioni per formare la squadra ucraina in vista dei prossimi Giochi pan-ucraini di Leopoli, previsti per luglio 2027 a Birmingham. Il numero di iscritti alle competizioni si è attestato intorno a migliaia di partecipanti, rappresentando la delegazione più numerosa di sempre nella storia di queste manifestazioni. L'evento, che rientra nella comunità Invictus sostenuta dal Principe, ha lo scopo di integrare nuovamente i veterani nella società civile attraverso lo sport di squadra, offrendo loro un senso di appartenenza e riconoscimento pubblico.

Impegno Umanitario e Prospettive Future

Harry ha rivolto un messaggio diretto ai nuovi arrivati nella comunità Invictus, assicurando loro che quel centro rappresenta il posto giusto per recuperare fiducia e identità. Con questa visita, il Duca di Sussex ha mantenuto la promessa fatta nel 2025 di non interrompere il suo sostegno, fornendo una piattaforma visibile per le istanze dei veterani ucraini. La sua presenza serve a mantenere alta l'attenzione internazionale sulle esigenze di riabilitazione a lungo termine, collegando direttamente lo sforzo umanitario alla preparazione atletica per le competizioni internazionali future.