Princesa Kate Middleton visita Reggio Emilia con interesse per il 'Reggio Emilia Approach' e la prima infanzia

Kate Middleton ha visitato Reggio Emilia dopo il cancro per la sua missione di conoscere il 'Reggio Emilia Approach' e sostenere la prima infanzia. Ha stretto mani, abbracciato bambini disabili, bambini in fasce e ha stracciato selfie con curiosi e ammiratori.

Leggera, soave, allegra. Non come la principessa delle favole. Piuttosto come chi, l'inferno alle spalle, apprezza la normalità della vita e del calore del popolo italiano, dei bambini in particolare ai quali s'inchina per teneri abbracci sul viso, o di chi le porge un fiore da dietro le transenne.

Tanto da fare marcia indietro prima di risalire in macchina per correre a prendernelo e ringraziare in un perfetto italiano. Un bagno di folla ha accolto la principessa Kate Middleton, vestita di quell'azzurro che ama tanto, ieri a Reggio Emilia nel suo primo viaggio dopo il cancro per il quale è stata in cura nel 2024, nel Paese dove ha studiato da giovane. Perché i bambini sono così importanti? Come vengono messi al centro del metodo emiliano.

Questo voleva capire, questa la mission. Una visita da lei fortemente voluta che si è concentrata sulla conoscenza del 'Reggio Emilia Approach' per lo sviluppo della prima infanzia, modello educativo noto in tutto il mondo





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reggio Emilia Principessa Kate Middleton Reggio Emilia Approach Prima Infanzia Bambini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reggio Approach, il metodo educativo che ha portato Kate Middleton a Reggio EmiliaReggio Emilia si trasforma in un polo internazionale dell'educazione della prima infanzia...

Read more »

Kate Middleton, il post per Reggio Emilia: il messaggio (anche in italiano) prima dell'arrivoLa principessa del Galles annuncia sui social la sua visita in Emilia Romagna con un testo bilingue dedicato al 'bambino nella sua interezza'

Read more »

Kate Middleton visits Reggio Emilia, captivated by Reggio Emilia Approach and Anna Frank 'Asilo'Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, has embarked on her first official trip since the forced stoppage, visiting Reggio Emilia, Italy. She was greeted warmly with a crowd of over a thousand people cheering and waving during her arrival. Engaging in a dialogue with the locals, Middleton revealed her fondness for learning Italian during her university years. The tour was particularly memorable as she delved into the Reggio Emilia Approach and the Anna Frank 'Asilo', where the unique pedagogy innovated by Loris Malaguzzi thrives. Kate even promised to visit the school again as she was captivated by the philosophy and architectural concept of the Reggio Emilia Approach.

Read more »

«Ho abbracciato una principessa vera», dentro la prima giornata di Kate Middleton a Reggio EmiliaL'erbazzone, il laboratorio di creta, tremila persone in piazza, un bambino che le chiede di tornare e una tazzina di caffè che non verrà più lavata. Tutto quello che è successo nel primo giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia

Read more »