Il Principe Alberto di Monaco rivisita le norme sulla reggenza. Se il figlio Jacques fosse minorenne, la Principessa Charlène presiederà il consiglio di reggenza, garantendo continuità istituzionale con prudenza e trasparenza.

Il Principe Alberto di Monaco ha annunciato una modifica strategica alle norme che regolano la successione al trono, precisando che la Principessa Charlène assumerà la presidenza del Consiglio di reggenza qualora il principe Jacques fosse ancora minorenne al momento dell'ascesa al potere. Questa decisione, definita dal sovrano come un atto di prudenza e trasparenza, non implica alcuna urgenza né segnale di allarme, ma mira semplicemente a garantire una chiara linea di comando istituzionale. La Principessa Charlène eserciterebbe i poteri sovrani solo temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età del principe Jacques, previsto per il dicembre 2032.

Dettagli Tecnici della Nuova Reggenza

La novità introdotta riguarda specificamente la composizione e la presidenza del Consiglio di reggenza. In precedenza, nel luglio 2022, le norme erano state modificate per consentire alla Principessa Charlène di presiedere l'organo, ma la responsabilità era condivisa con altre alte cariche dello Stato. Con il nuovo testo statutario, il ruolo di guida del consiglio sarà esplicitamente affidato alla moglie del Principe Alberto. Il consiglio rimarrà composto dal presidente del Consiglio della Corona e da altri membri dello Stato, oltre a quattro persone scelte dal sovrano, ma la presidenza effettiva sarà unica e chiaramente definita.

Also read «Guarire dal cancro è un viaggio». La principessa Kate si racconta per la prima volta dalla malattia, sulla Bbc

Chi Guiderebbe Monaco in Caso di Minorenza

Se il Principe Alberto dovesse morire o trovarsi nell'impossibilità di regnare prima che il principe Jacques compia diciotto anni, il giovane erede salirebbe comunque formalmente al trono. Tuttavia, non eserciterebbe il potere politico direttamente. La reggenza sarebbe esercitata dalla madre, la Principessa Charlène, che agirebbe come capo del Consiglio di reggenza. Questo meccanismo assicura che il Principato sia governato da una figura matura e istituzionalmente riconosciuta, evitando vuoti di potere o gestioni condivise poco chiare durante la minore età dell'erede.

Posizione Ufficiale e Motivi della Scelta

Il Principe Alberto ha ribadito più volte la sua serenità, specificando di aver compiuto 69 anni e che il figlio è ancora giovane. Ha sottolineato che l'obiettivo è anticipare le questioni con chiarezza e non c'è alcuna fretta operativa. La decisione deriva dall'esigenza di rivedere un testo statutario che aveva subito diverse modifiche nel tempo e che necessitava di un aggiornamento generale per essere chiaro e funzionale. La modifica non richiede una revisione della Costituzione, ma si attua mediante un'ordinanza sovrana, poiché la reggenza è disciplinata dagli statuti della famiglia principesca e non dalla legge fondamentale dello Stato.

Advertisement

Impatto Pubblico e Ruolo della Famiglia Reale

Questa dichiarazione giunge in un periodo in cui i giovani principi stanno assumendo un ruolo sempre più visibile nella vita pubblica del Principato. Alla recente Festa nazionale, il principe Jacques e la principessa Gabriella hanno partecipato per la prima volta alla messa solenne che apre le celebrazioni, precedentemente seguita solo dalla corte. Il principe Jacques ha indossato l'uniforme dei Carabinieri del Principe, una versione in miniatura di quella del padre, sottolineando la continuità dinastica. Parallelamente, la Principessa Charlène, ex nuotatrice olimpica nata nello Zimbabwe e cresciuta in Sudafrica, è tornata gradualmente al centro della scena pubblica, accompagnando il marito in eventi ufficiali con un nuovo stile che riflette la sua integrazione nel protocollo monegasco.

Prospettive Future e Stabilità Dinastica

La modifica normativa rafforza la struttura di governo monegasca, assicurando che ogni eventuale transizione di potere in assenza del sovrano adulto sia gestita con massima stabilità. La Principessa Charlène, moglie del Principe Alberto dal luglio 2011, vedrà il suo ruolo istituzionale consolidato, superando le incertezze che avevano caratterizzato i suoi primi anni di presenza nella vita pubblica del Principato. Questa scelta dimostra la volontà della dinastia Grimaldi di adattare le regole interne alle esigenze moderne, mantenendo un rigoroso rispetto della tradizione e garantendo che il futuro del Principato sia nelle mani di figure preparate e riconosciute, fino al naturale compimento della maggiore età del principe Jacques nel 2032.