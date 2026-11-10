Principe Harry attacca i social: proteggere i bambini al Parlamento europeo

Il duca di Sussex all'Eurocamera chiede di invertire l'onere della prova sui social e sostiene il Kids Act per proteggere i minori online.

Il principe Harry, duca di Sussex, ha attaccato le piattaforme social e i loro dirigenti durante l'evento 'Oltre le promesse: costruire un futuro digitale che funzioni per i bambini', ospitato al Parlamento europeo di Bruxelles e promosso dal Partito popolare europeo. Meghan Markle, duchessa di Sussex, ha rinunciato a intervenire, lasciando al marito la responsabilità di portare all'Eurocamera le testimonianze raccolte dalle famiglie.

Nel suo discorso il principe Harry ha affermato che le aziende tecnologiche sono responsabili dei danni subiti dai minori e ha chiesto che la tutela dei figli diventi una priorità politica. La sua linea è stata netta: 'Dobbiamo proteggere i nostri figli', ha dichiarato, sostenendo che le sole promesse volontarie delle aziende non hanno prodotto risultati.

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Il Kids Act e l'inversione dell'onere della prova

Il principe Harry ha espresso sostegno al Kids Act, la legislazione europea in fase di definizione che propone di spostare l'onere della prova sulle piattaforme digitali. Secondo il duca, saranno le aziende a dover dimostrare che i propri servizi sono sicuri per i minori, e non i genitori a doverne verificare i rischi.

Harry ha sottolineato che il principio deve valere prima che un'applicazione arrivi nelle mani di un bambino. Ha dichiarato che, quando la piattaforma è già 'sul telefono, in un'app, nelle mani di un bambino, è già troppo tardi', indicando nella fase di progettazione il momento in cui intervenire.

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Il duca ha anche ricordato che il settore tecnologico non dovrebbe ricevere un trattamento di favore rispetto ad altri comparti, nonostante i forti investimenti in attività di lobbying. Ha definito il Kids Act un progresso 'notevole' e 'profondamente necessario'.

Le posizioni dei genitori e le accuse alle aziende

Il principe Harry ha spiegato che il suo impegno sul tema risale al 2020, quando lui e Meghan Markle si sono avvicinati alla questione dopo un decennio di avvertimenti rimasti inascoltati da parte degli esperti e dopo aver incontrato numerose famiglie. Secondo il duca, negli Stati Uniti le battaglie legali dei genitori stanno iniziando a produrre i primi risultati.

Harry ha sintetizzato tre messaggi chiave dei genitori. Il primo è rivolto ai dirigenti dei social media, che dovrebbero evitare di proporre ai figli altrui ciò che vietano ai propri. Il secondo riguarda la trasparenza: il duca ha ricordato che alcuni genitori hanno dovuto attendere fino a otto anni dopo il suicidio del figlio per accedere al suo telefono, a causa delle regole aziendali sulla privacy.

Il terzo messaggio riguarda la responsabilità per i danni emersi nelle cause americane. Harry ha definito sconvolgente ciò che è emerso dalle battaglie legali, ma non sorprendente, e ha affermato che ora spetta a chi ricopre posizioni di potere e influenza fare davvero la differenza.

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Il duca ha accusato le piattaforme di creare dipendenza e di spingere i giovani verso contenuti che li tengano legati allo schermo. Ha ricordato che le aziende hanno più volte dichiarato di risolvere i problemi, sostenendo di non esserne a conoscenza, mentre le divulgazioni dei documenti nei tribunali americani avrebbero mostrato il contrario.

Impatto sulle famiglie e prossimi passi legislativi

Per le famiglie europee, il messaggio del principe Harry è che la protezione dei minori online dipende da regole vincolanti e non da impegni volontari. Il duca ha invitato ogni partecipante all'evento, genitore o no, ad assumersi la responsabilità di proteggere i figli da aziende a cui, secondo lui, 'evidentemente non importa'.

Harry ha inoltre avvertito che sull'intelligenza artificiale 'siamo già in ritardo', chiedendo di non relegare i social in fondo alle priorità politiche per evitare uno scenario 'cento volte peggiore'. Il Kids Act resta al momento in fase di definizione a Bruxelles, e il percorso legislativo non è ancora concluso.

Nel suo intervento conclusivo, il principe ha invitato gli eurodeputati a verificare sempre l'origine dei report che leggono, pur riconoscendo che a Bruxelles, a suo dire, gran parte delle sollecitazioni viene recepita. Il duca ha chiuso con un appello diretto ai presenti, sottolineando il rischio dei minori che usano il telefono per lunghi periodi.