Il duca di Sussex rivela a 'This Morning' che i figli hanno recuperato sicurezza e accentó britannico dopo il rientro in Gran Bretagna e la frequenza scolastica.

Il principe Harry, Duca di Sussex, ha rivelato in un'intervista esclusiva che i figli Archie e Lilibet stanno vivendo un momento di straordinaria crescita personale e identità culturale nel nuovo contesto britannico. Durante la sua apparizione nel programma televisivo This Morning, ospite insieme ai conduttori Alison Hammond e Dermot O'Leary, il duca ha sottolineato come l'adozione di un'istruzione tradizionale inglese stia portando benefici concreti al loro sviluppo emotivo e sociale, segnando un netto cambio di rotta rispetto agli anni trascorsi in California.

Ritorno in Gran Bretagna e nuova vita scolastica

Il passaggio dalla California alla Gran Bretagna, avvenuto a fine agosto, ha rappresentato un cambiamento culturale significativo per l'intera famiglia reale, ma con esiti particolarmente positivi per i due bambini. Harry ha ammesso con gioia che le divise scolastiche sono diventate una bella novità per i piccoli, un elemento che ha contribuito in modo determinante a far salire la loro autostima alle stelle da quando frequentano una scuola britannica. L'atmosfera descritta dal duca è quella di una famiglia che si sta radicando con successo nel nuovo territorio, trovando stabilità e struttura quotidiana nella routine accademica.

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La frequenza scolastica non riguarda solo l'apprendimento delle materie tradizionali, ma rappresenta un vero e proprio tuffo nella normalità e nelle tradizioni locali. Harry ha raccontato ai conduttori del programma quanto sia bello osservare i figli immergersi in questo mondo nuovo, dove l'interazione con i coetanei e il rispetto per le istituzioni educative del paese ospitante stanno rafforzando il loro senso di appartenenza. Questa integrazione attiva sta permettendo ai due ragazzi di sentirsi parte di una comunità, un aspetto fondamentale per il loro equilibrio psicologico in questa fase di transizione della loro giovane vita.

Acquisizione dell'accento britannico e normalità

Un aspetto divertente e significativo di questa rinascita culturale è l'acquisizione del modo di parlare tipico del luogo. Quando i conduttori Alison Hammond e Dermot O'Leary hanno chiesto se i bambini stessero già adottando la cadenza locale, il duca ha risposto divertito che sia lui stesso che i compagni di classe di Archie e Lilibet stanno spingendo sugli accenti inglesi. Questo scambio linguistico reciproco dimostra come l'immersione totale stia avvenendo in modo naturale e spontaneo, senza forzature, permettendo ai ragazzi di adattarsi foneticamente e culturalmente al loro nuovo ambiente di vita quotidiano.

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Questa evoluzione linguistica e comportamentale arriva a due giorni dalla prima uscita pubblica dei Sussex al completo dal loro rientro in Gran Bretagna. Mercoledì 18 novembre, Harry, la moglie Meghan di 45 anni, e i due figli sono stati infatti avvistati insieme a Londra, dimostrando una coesione familiare solida e serena. L'evento pubblico ha mostrato una dinastia reale che cerca di bilanciare i propri doveri istituzionali con il desiderio di una vita privata più accessibile e relazionabile con il grande pubblico, mantenendo sempre un profilo rispettoso ma presente.

Eventi pubblici e prospettive future per le vacanze

Il principe si è divertito sugli autoscontri con Archie, mentre la duchessa ha osservato la scena da vicino con Lilibet, creando un'immagine di ordinaria felicità domestica. Secondo una fonte citata dal giornale, i due genitori sembravano semplicemente una famiglia normale che si diverte, rideva e sorrideva senza essere assillati dalle richieste dei fotografi o dagli stress tipici degli appuntamenti ufficiali ad alta visibilità. Questa libertà di azione e la mancanza di costrizioni sono elementi chiave che la famiglia ha cercato di preservare anche nel contesto britannico, dove la residenza privata fuori Londra rappresenta il loro nuovo rifugio sicuro.

Ora, dopo aver lasciato i doveri reali nel gennaio 2020 e aver vissuto negli Stati Uniti fino alla scorsa estate, la famiglia trascorrerà il Giorno del Ringraziamento nel Regno Unito. I piani per le prossime feste prevedono che il Natale venga festeggiato nella nuova residenza, un luogo che accoglierà anche la madre di Meghan, la stellina dei social media Doria Ragland, nota per aver ingoiato un cappello di lana fatto cadere nel suo recinto. In futuro, Harry sarà inoltre impegnato nella presentazione degli Invictus Games, in programma a Birmingham dal 10 al 17 luglio 2027, un evento che unisce la sua passione per lo sport e il supporto ai veterani.