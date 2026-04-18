Principe Harry commosso: "Mia madre Diana mi ha insegnato a non volere questo ruolo"

Il principe Harry, durante un evento a pagamento a Melbourne, ha rivelato che la morte della madre, Lady Diana, poco prima del suo tredicesimo compleanno, lo spinse a non desiderare il ruolo di membro attivo della famiglia reale, ritenendo che questa vita avesse distrutto la madre. Ha parlato di anni di dolore e senso di impotenza, trovando la vera libertà solo dopo aver lasciato la monarchia nel 2020. Le sue dichiarazioni gettano un’ombra sul recente tour australiano, percepito dalla stampa come un esercizio di soft power personale e monetizzato, in contrasto con i rigidi protocolli reali.

Il principe Harry ha condiviso un momento di profonda commozione durante un recente intervento pubblico, rievocando il dolore per la perdita della madre, Lady Diana , e le conseguenze che questo lutto ebbe sulla sua percezione del ruolo all'interno della famiglia reale. 'Quando mia madre è morta, poco prima del mio tredicesimo compleanno, ho pensato: non voglio questo lavoro, non voglio questo ruolo', ha dichiarato Harry, esprimendo un sentimento di repulsione verso la vita di doveri e apparizioni che, a suo dire, aveva finito per logorare Diana.

Il soggiorno australiano del principe, che ha incluso la partecipazione all'InterEdge summit al Melbourne Park, si è trasformato, come spesso accade per Harry e Meghan, in un palcoscenico mediatico dove le dichiarazioni del duca di Sussex hanno nuovamente puntato il dito contro Buckingham Palace. Nonostante i tentativi di appianare le divergenze con il padre e la corona, Harry non ha esitato a manifestare la sua avversione per la vita di servizio reale, attribuendo alla pressione di questo ruolo la causa delle sofferenze della madre, morta tragicamente nel 1997 a Parigi, inseguita dai paparazzi.

A quasi trent’anni da quel drammatico evento, Harry ha ammesso di aver vissuto anni di smarrimento, tradimento e impotenza, decidendo di tenere la testa sotto la sabbia fino alla sua uscita dalla famiglia reale nel 2020. Solo allora, ha spiegato, la sua vita ha iniziato a cambiare, convinto di aver intrapreso un percorso che sarebbe piaciuto sia a lui che a sua madre, la quale, invece, aveva visto negata questa possibilità di autodeterminazione.

L'episodio riapre il dibattito sulle scelte dei Sussex, i cui recenti impegni, incluso questo tour in Australia, sembrano disattendere le indicazioni della defunta Regina Elisabetta II, che in occasione del summit di Sandringham aveva posto un aut aut: o dentro o fuori dalla monarchia. Le attività di Harry e Meghan, descritte dalla stampa britannica come veri e propri Royal Tour paralleli, sono percepite come un esercizio di potere personale, con ogni uscita che viene monetizzata e gestita attraverso comunicati stampa che ricalcano lo stile di quelli di Buckingham Palace.

Sebbene i loro impegni sembrino studiati per non sovrapporsi a quelli del principe William, la sensazione è che i Sussex stiano costruendo un loro regno, indossando ancora i titoli che criticano e vendendo persino gli abiti indossati durante gli eventi ufficiali. Meghan, in particolare, è stata oggetto di critiche per aver messo in vendita online capi di abbigliamento sfoggiati durante il tour, compresi quelli utilizzati durante incontri con vittime di tragedie, un'azione considerata da molti inappropriata e in contrasto con il decoro reale





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