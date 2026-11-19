Il duca di Sussex visita Leopoli e definisce Europa in guerra da 10 anni con Mosca. Dichiarazione su Trump, Dem e Invictus Games a Birmingham nel 2027.

Il duca di Sussex, Principe Harry, ha dichiarato pubblicamente la propria disponibilità a rientrare nelle file delle forze armate britanniche per combattere contro la Russia. Questa announcement segue la sua recente visita a sorpresa nella città ucraina di Leopoli, dove ha incontrato soldati feriti e il personale sanitario. Il principe ha sottolineato che il Regno Unito e l'Europa sono effettivamente in uno stato di conflitto con Mosca da un decennio.

Principe Harry visita sorpresa Leopoli

Il Principe Harry si è recato nell'Ucraina occidentale durante il fine settimana passato per incontrare i militari feriti e i medici che li assistono. Questa rappresenta la quarta visita del duca in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. Dopo aver passato oltre sei anni negli Stati Uniti, il principe è recentemente tornato a vivere nel Regno Unito. Ha affermato che se venisse richiesto di arruolarsi nuovamente, sarebbe pronto a servire il suo Paese al fianco dei veterani e dei soldati in attività.

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Europa in guerra da dieci anni

Harry ha sostenuto che l'Europa è in guerra con la Russia da dieci anni, nonostante la mancanza di attacchi diretti sul continente. Ha spiegato che l'assenza di droni o missili che sorvolano l'Europa non significa che il conflitto sia finito. Il principe ha evidenziato che molti problemi che riguardano il continente possono essere ricondotti all'influenza russa. Crede che tutta l'Europa abbia preso coscienza della minaccia russa e che ci sia un fronte unito nei confronti di Mosca.

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Divario tra società Usa e Trump

Il duca di Sussex ha evidenziato un grande divario tra la società americana e l'amministrazione di Donald Trump dopo la vittoria di quest'ultimo. Ha dichiarato che il sostegno all'Ucraina è estremamente elevato nella società statunitense. Harry ha affermato che le cose cambieranno dopo la grande vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato. Il principe ha affermato che l'Ucraina vincerà la guerra.

Invictus Games 2027 Birmingham

Il duca di Sussex ha fondato gli Invictus Games nel 2014, una competizione sportiva dedicata ai militari feriti o con disabilità. La prossima edizione si terrà dal 10 al 17 luglio 2027 a Birmingham, in Inghilterra. L'Ucraina prevede di parteciparvi con la delegazione più numerosa della propria storia, composta da circa 60 atleti.