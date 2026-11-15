Principe Harry visita l'Ucraina per gli Invictus Games e sostiene i veterani

A Leopoli il principe Harry incontra i feriti di guerra, confermando la partecipazione ucraina agli Invictus Games 2027 a Birmingham.

Il Principe Harry d'Inghilterra ha completato una visita di due giorni a Leopoli, in Ucraina, il 15 novembre 2026, incontrando direttamente i soldati feriti in azione durante il conflitto in corso. In questa sua quarta visita nel Paese dal 2022, il membro della famiglia reale ha espresso una ferma fiducia nella vittoria ucraina contro la Russia, promettendo al contempo che l'organizzazione degli Invictus Games verrà portata in Ucraina non appena la pace sarà ristabilita.

Partecipazione ucraina ai Giochi di Birmingham

L'Ucraina ha confermato l'intenzione di inviare sessanta atleti competere alla prossima edizione degli Invictus Games, che si terrà nella città inglese di Birmingham l'anno prossimo. Il torneo, fondato dal Principe Harry mentre prestava servizio nell'esercito nel 2014, riunisce militari e veterani feriti o malati per promuovere la guarigione attraverso lo sport. Durante un evento dedicato, Harry ha assistito ai sedersi allenamenti dei giocatori di rugby in carrozzina, dimostrando un impegno concreto nel supportare la preparazione delle squadre ucraine per questa importante competizione internazionale.

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Impegno politico e sostegno alla vittoria

Il Principe Harry, che non è più un membro attivo della famiglia reale britannica, ha superato la convenzione che vieta alla monarchia di commentare questioni politiche, adottando un tono più diretto e outspoken rispetto ad altri membri della dinastia. Durante una conferenza per il personale medico organizzata dalla clinica Superhumans, specializzata nel trattamento dei feriti di guerra, Harry ha dichiarato pubblicamente che l'Ucraina "vincerà la guerra" e che il Paese sarà "pronto per il successo" nel futuro. Tali dichiarazioni, rese note solo dopo la sua partenza per motivi di sicurezza, riflettono una linea di condotta più interventista rispetto al Re Carlo e ad altri senior royals, che pur sostenendo l'Ucraina mantengono generalmente maggiore riserva.

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Visita a Superhumans e futuro dei Giochi

Nel corso della sua permanenza a Leopoli, il principe ha visitato la struttura Superhumans, dove ha parlato direttamente al personale medico e ai veterani. In un'occasione, ha espresso la speranza che l'Ucraina possa diventare un paese ospitante degli Invictus Games in un momento futuro. "Quando la guerra sarà finita e quando l'Ucraina avrà vinto, saremo pronti a supportarvi nell'organizzare gli Invictus Games", ha affermato Harry, sottolineando la disponibilità della sua organizzazione a collaborare con le istituzioni ucraine per realizzare un evento di tale portata. Questo impegno si inserisce in un percorso di solidarietà più ampio, iniziato dalle visite del principe ai centri di riabilitazione militare nei primi anni del conflitto.

Contesto internazionale e ruolo della monarchia

La visita si colloca in un quadro geopolitico in cui la famiglia reale britannica cerca di bilanciare il sostegno tradizionale all'alleato ucrino con le implicazioni politiche delle azioni di un singolo membro. Il Re Carlo ha regolarmente espresso il proprio appoggio a Kyiv, ma il Principe Harry ha recentemente utilizzato le sue piattaforme pubbliche per chiedere al Presidente russo Vladimir Putin di porre fine alla guerra e per esortare gli Stati Uniti a un maggiore intervento. Questa distinzione di ruolo permette al Principe Harry di affrontare temi sensibili con un margine di manovra diverso, mantenendo però una coerenza narrativa nel sostegno incondizionato alla sovranità e alla sicurezza dell'Ucraina.