Principe Harry visita Leopoli: sostegno ai veterani degli Invictus Games e alla riabilitazione

Il duca di Sussex visita Leopoli per incontrare i veterani feriti e il personale sanitario del centro Superhumans, sottolineando l'importanza della ricostruzione post-bellica.

Il duca di Sussex ha effettuato una visita inaspettata a Leopoli, focalizzandosi sul sostegno ai veterani degli Invictus Games e al personale medico del centro di riabilitazione Superhumans. Questo viaggio, tenuto segreto fino all'ultimo per garantire la sicurezza del principe, ha rappresentato il quarto viaggio di Harry dall'inizio dell'invasione russa del 2022. La meta scelta è stata l'ovest dell'Ucraina, dove il duca ha incontrato direttamente i militari mutilati e il team sanitario dedicato alla loro riabilitazione fisica e psicologica.

Durante l'evento pubblico, il principe ha rivolto un messaggio diretto e rassicurante ai soldati e al personale sanitario presente: ha affermato che avrebbero vinto la guerra e che, successivamente, avrebbero gettato le basi per un futuro di successo. Questa dichiarazione ha sottolineato la determinazione britannica nel mantenere il supporto morale e materiale alle truppe ucraine, riconoscendo il sacrificio personale di coloro che sono rientrati in patria per ricostruire il proprio stile di vita.

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Partecipazione agli Invictus Games Ucraini

La visita è culminata con la partecipazione agli Invictus Games panucraini, una competizione sportiva istituita da Harry nel 2014 specificamente per i militari feriti in servizio. La presenza del principe britannico è stata confermata da Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma Telegram. Kozytskyi ha riferito che il duca ha sostenuto personalmente gli atleti ucraini durante le competizioni di rugby in carrozzina, evidenziando l'impatto emotivo significativo di questo incontro diretto con i partecipanti.

Secondo i dati forniti dall'amministrazione locale, la edizione corrente della competizione ha registrato circa 500 iscritti da tutte le parti dell'Ucraina. Questo evento rappresenta una fase cruciale di selezione, poiché dalle gare tenutesi a Leopoli emergeranno i 60 atleti, tra veterani e militari in servizio attivo, che rappresenteranno il Paese ai prossimi Invictus Games internazionali. La competizione mondiale è programmata per il 2027 a Birmingham, nel Regno Unito, in una nazione che attualmente conta oltre 150.000 veterani di guerra feriti.

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Congresso sul Trauma di Guerra Superhumans

Oltre agli eventi sportivi, il principe ha dedicato due giorni alla partecipazione alla prima conferenza internazionale sui traumi di guerra (Superhumans War Trauma). L'evento si è svolto presso il Centro panucraino per i traumi di guerra, una clinica cittadina specializzata nella cura avanzata e nella protesizzazione dei soldati feriti. Qui, Harry ha condiviso il palco con medici ucraini, partner internazionali e il ministro della Salute Viktor Liashko, discutendo le evoluzioni nel campo della medicina d'emergenza.

Il duca ha reconocido il significativo salto di qualità compiuto dalla medicina d'emergenza locale sul campo di battaglia. Ha ricordato come, per molti anni, gli specialisti stranieri abbiano viaggiato verso l'Ucraina per trasferire competenze mediche e tecniche. Oggi, tuttavia, la dinamica si è invertita: sono i team internazionali che arrivano a Leopoli per imparare dall'esperienza maturata e dalle soluzioni innovative sviluppate dai medici ucraini in un contesto di conflitto attivo e ad alta intensità.

Impatto sul Ritorno e Ricostruzione

Al termine degli incontri istituzionali e medici, il duca di Sussex ha ribadito il suo impegno a nome del mondo occidentale, affermando che Kiev continuerà a ricevere sostegno. Questo impegno è stato esplicitamente legato al lavoro quotidiano di cura e recupero fisico dei feriti, presentato come le fondamenta indispensabili su cui poggerà la ricostruzione dell'intera nazione ucraina una volta terminato il conflitto. La visita ha quindi dimostrato come il supporto umanitario e la preparazione alla pace siano intrecciati strettamente con la resilienza militare.

Il focus posto sui veterani e sulla loro reintegrazione sociale ed economica attraverso lo sport e la riabilitazione avanzata evidenzia una strategia a lungo termine. L'obiettivo è garantire che i soldati feriti non siano solo sopravvissuti, ma diventino cittadini attivi e leader nelle loro comunità post-belliche. Questo approccio integrato, che combina supporto immediato con visione futura, riflette la missione storica degli Invictus Games e l'attuale priorità geopolitica di stabilizzazione nell'Europa orientale.