Due uomini sono stati accusati di furto con scasso dopo l'irruzione nella residenza di campagna del Principe William e di Kate Middleton. Ecco i dettagli sull'incidente ad Anmer Hall.

Due uomini sono stati formalmente accusati di furto con scasso e violazione di domicilio dopo essere stati identificati come responsabili di un'irruzione nella residenza di campagna del Principe William e di Kate Middleton. La polizia ha confermato il caso a Londra il 25 novembre, specificando che gli indagati sono stati tratti in arresto in relazione a un incidente avvenuto nella tenuta reale.

Dettagli dell'accusa e identità degli indagati

La polizia della contea di Norfolk ha dichiarato che Mirgen Doku, 34 anni, e Arilen Ndoci, 32 anni, sono stati accusati di essere entrati in un'abitazione con l'intento di rubare e di aver violato un sito protetto. Le autorità hanno fornito i dettagli legali delle accuse, sottolineando la gravità del reato commesso ai danni della proprietà reale. I due uomini dovranno comparire davanti al tribunale di primo grado di Norwich nel corso della giornata di mercoledì, per affrontare le accuse a loro carico.

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La scena del crimine ad Anmer Hall

La polizia è stata allertata lunedì sera in seguito a una segnalazione di attività sospette in una proprietà situata nella tenuta di Sandringham della famiglia reale, nel Norfolk, nell'Inghilterra orientale. Il quotidiano "The Sun" ha riportato per primo che la polizia stava indagando su un'effrazione ad Anmer Hall, una dimora con 10 camere da letto. Questa proprietà rappresenta un luogo di grande importanza storica per la famiglia reale britannica.

La destinazione della famiglia reale

La polizia ha dichiarato che la proprietà era disabitata al momento dell'apparente effrazione, assicurando che la sicurezza era garantita. William e Kate utilizzano questa residenza per le vacanze e brevi soggiorni, approfittando della sua posizione tranquilla per ritagliarsi momenti di privacy. La loro dimora principale si trova invece nella tenuta del Castello di Windsor, a ovest di Londra, dove risiedono stabilmente per svolgere i loro doveri istituzionali.

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Il valore simbolico della residenza

Anmer Hall riveste un significato particolare per il Principe William e la moglie, essendo stata donata loro come regalo di nozze dalla defunta regina Elisabetta nel 2011. La struttura, situata all'interno di un'area protetta, non è solo una casa ma anche un simbolo del legame tra i giovani reali e la monarchia tradizionale. L'irruzione rappresenta quindi un attacco non solo alla sicurezza fisica ma anche al valore simbolico legato a questa eredità storica.

Prossimi passi e procedura legale

I due uomini, Mirgen Doku e Arilen Ndoci, stanno ora attendendo il loro processo che si terrà presso il tribunale di Norwich. Le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per raccogliere ulteriori prove e accertare tutti i dettagli dell'incidente. La cittadinanza e la famiglia reale sono state tenute aggiornate sul caso, garantendo trasparenza nella gestione della sicurezza delle proprietà reali nel Norfolk.