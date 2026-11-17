La coppia reale inglese visita Mumbai per l'Earthshot Prize. William guida un tuk-tuk elettrico con Kate per incontrare i finalisti del premio per il clima in India.

Il Principe William e la Principessa del Galles Kate Middleton sono arrivati a Mumbai il 17 novembre 2026 per partecipare alla sesta edizione degli Earthshot Prize Awards. La visita, che si svolge durante il secondo giorno del tour britannico in India, ha visto i due reali spostarsi con un risciò elettrico lungo la Bandra Worli Sea Link Promenade.

Dettagli della Visita Reale e Incontri

Prince William ha guidato il veicolo elettrico mentre la moglie, Kate Middleton, sedeva sul sedile posteriore, durante il tragitto verso il punto panoramico affacciato sul Mar Arabico. Questa modalità di trasporto è stata scelta per sottolineare l'impegno ambientale del premio, che mira a trovare soluzioni concrete per contrastare i cambiamenti climatici. La coppia ha successivamente stretto la mano ai finalisti e ha posato per una foto ufficiale.

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Obiettivi del Premio e Assegnazione Premi

Earthshot Prize è il premio ambientale globale che identifica e potenzia soluzioni per riparare il pianeta. La cerimonia assegna cinque vincitori, ciascuno dei quali riceve un premio in denaro di 1 milione di sterline, equivalente a circa 1,3 milioni di dollari. Questi fondi servono per scalare i progetti dei vincitori e ampliare il loro impatto positivo sull'ambiente a livello internazionale.

L'Importanza dell'India nei Vincitori

Nella didascalia pubblicata sui loro profili social, la coppia ha sottolineato che l'India è la nazione con il maggior numero di vincitori e finalisti dell'Earthshot Prize al mondo. Questa affermazione evidenzia il ruolo cruciale del paese asiatico nella promozione di iniziative ecologiche innovative. La presenza a Mumbai rappresenta quindi un riconoscimento specifico per il contributo indiano alla tutela dell'ambiente.

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Reintegro Pubblico della Principessa del Galles

Questo viaggio segnatura la visita all'estero di maggiore risonanza della Principessa del Galles dal 2024, anno in cui ha subito trattamenti per una forma di cancro non specificata. All'epoca, Kate, ora quarantacinque anni, si è sottoposta a chemioterapia preventiva, riducendo significativamente il proprio carico di lavoro ufficiale. Attualmente in remissione, ha gradualmente aumentato le apparizioni pubbliche, pur non avendo accompagnato il marito nei precedenti viaggi all'estero fino a questo momento.

Prossimi Appuntamenti con il Primo Ministro

La visita reale di tre giorni si concluderà mercoledì 18 novembre a New Delhi. In quella sede, la coppia reale incontrerà il Primo Ministro indiano Narendra Modi. L'unica altra visita all'estero di rilievo della Principessa del Galles dal 2024 risale a maggio, quando si recò da sola in Italia per due giorni per promuovere iniziative sullo sviluppo della prima infanzia.