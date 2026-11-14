Principessa Kate e Principe William in India per Earthshot Prize

Kate, Principessa del Galles, viaggia in India con William per l'Earthshot Prize. È il suo viaggio all'estero più importante dopo la diagnosi di cancro nel 2024.

Principessa Kate e Principe William, principi del Galles, si recheranno questa settimana a Mumbai, in India, per partecipare alla cerimonia di consegna dei premi Earthshot. Il viaggio, che durerà tre giorni e includerà eventi dal 15 al 18 novembre, segna l'impegno pubblico più significativo della Principessa del Galles dal suo trattamento per il cancro nel 2024.

La coppia reale arriverà a Mumbai per una serie di impegni istituzionali che culminano con la cerimonia di premiazione prevista per martedì. Questa visita rappresenta un momento di svolta per la famiglia reale britannica, combinando le responsabilità dinastiche con la promozione attiva dei progetti ambientali sostenuti da William.

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Dettagli sul Viaggio e Celebrità

Il principe William, 44 anni, e la principessa Kate, 44 anni, parteciperanno a una serie di eventi che includono la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize. Durante la loro permanenza a Mumbai, la coppia incontrerà anche personalità di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i ospiti confermati ci sono la leggenda del cricket Sachin Tendulkar, gli attori Alia Bhatt e Rami Malek, e il gruppo pop britannico Take That.

I Take That effettueranno il loro primo concerto in India, un evento che definiscono estremamente speciale. Il gruppo ha dichiarato che esibirsi accanto alle persone che stanno creando un futuro migliore per il pianeta è un onore. Oltre alla cerimonia Earthshot, la visita includerà eventi legati al cricket, alla moda e al cinema indiano, dimostrando l'ampia portata culturale del viaggio.

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Posizione di Kate e Recupero

Per Kate, questo viaggio all'estero è il più importante da quando si è sottoposta a chemioterapia preventiva per una forma non specificata di cancro nel 2024. Sebbene la principessa sia attualmente in remissione, ha ammesso che la malattia continua ad avere un impatto sulla sua vita quotidiana. Il suo ritorno ai viaggi internazionali segna una fase di ripresa attiva, sebbene con una carica di lavoro ridotta rispetto al passato.

Dopo la sua diagnosi, Kate ha notevolmente ridotto il suo carico di lavoro ufficiale, affermando di affrontare ogni giorno come arriva. Le sue apparizioni pubbliche sono aumentate gradualmente, ma non ha accompagnato William in viaggi all'estero precedenti a questo. La sua ultima visita significativa oltremare è avvenuta nel maggio 2024, quando è andata in Italia per due giorni per lavori focalizzati sullo sviluppo della prima infanzia.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Il Principe William ha fondato l'Earthshot Prize nel 2020 con l'obiettivo di trovare soluzioni al cambiamento climatico, seguendo le orme del padre, re Carlo, che ha fatto della campagna ambientale una delle sue cause principali. Il premio assegna a cinque vincitori 1 milione di sterline ciascuno, equivalenti a 1,3 milioni di dollari, per espandere i loro progetti innovativi. Questa edizione a Mumbai si annuncia come la più grande fino ad oggi.

Un portavoce dell'ufficio della coppia a Kensington Palace ha sottolineato che l'Earthshot Prize mira a sostituire il pessimismo con la possibilità. L'iniziativa dimostra che, sebbene le sfide ambientali siano gravi, l'ingegno e la determinazione applicati alla loro risoluzione sono potenti. Kate ha descritto il suo recupero come un percorso non lineare, caratterizzato da giorni migliori e giorni peggiori, come rivelato in un'intervista recente sulla rivista Country Life.