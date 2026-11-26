Due uomini arrestati per furto e scasso nella tenuta di Anmer Hall, residenza di William e Kate nel Norfolk. La famiglia era assente.

Due uomini sono stati arrestati per il reato di furto con scasso e violazione di domicilio nella tenuta di Anmer Hall, situata nel Norfolk. L'operazione di polizia ha coinvolto unità cinofile, droni ed elicotteri per localizzare i sospetti. La residenza di campagna, un tempo di proprietà della regina Elisabetta II, era stata donata a William e Kate per il loro matrimonio nel 2011.

Dettagli dell'operazione di polizia e tempistiche

L'intrusione è avvenuta nel corso della serata di lunedì sera. Al momento del blitz, né il principe William, né la duchessa di Cambridge Kate, né i loro tre figli George, Charlotte e Louis si trovavano all'interno della proprietà. La famiglia reale si trovava in quel momento a Windsor, dove risiede abitualmente nella tenuta di Forest Lodge. Le autorità hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca mobilitando un ampio dispositivo di sicurezza.

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Posizione ufficiale della famiglia reale

Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a penetrare all'interno dell'abitazione o se siano riusciti a sottrarre oggetti di valore. Un portavoce del principe William ha dichiarato che non vengono rilasciati commenti sulle questioni di sicurezza. Anche Kensington Palace ha mantenuto un rigoroso riserbo sull'accaduto, confermando solo la natura riservata degli avvenimenti. I tabloid britannici The Sun e Daily Mail hanno riportato la notizia degli arresti.

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Caratteristiche della tenuta reale nel Norfolk

Anmer Hall è una dimora dotata di dieci camere da letto e rappresenta uno dei luoghi più cari alla coppia principesca. La struttura si trova all'interno della tenuta reale di Sandringham, proprietà di re Carlo III. Si tratta di un rifugio lontano dagli impegni istituzionali, preferito dalla famiglia per trascorrere weekend e vacanze insieme ai figli. La tenuta offre un contesto tranquillo e protetto, lontano dallo scrutinio pubblico costante.

Impatto e prossimi sviluppi procedurali

Gli arresti confermano la vigilanza delle forze dell'ordine sulla sicurezza delle proprietà reali. Le indagini stanno procedendo per verificare eventuali danni o merci trafugate. La vicenda ha sollevato interesse mediatico nazionale, sottolineando l'importanza della protezione delle residenza private. La famiglia tornerà presto nella tenuta per gestire le conseguenze materiali e psicologiche dell'evento.