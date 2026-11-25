Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin dichiara che la protezione delle reti energetiche dagli attacchi aerei ucraini è la priorità assoluta per il governo Mosca in vista della stagione fredda.

Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin ha annunciato che la preparazione per i potenziali attacchi con droni ucraini contro le infrastrutture energetiche russe durante l'inverno rappresenta la massima priorità per il governo di Mosca. Queste affermazioni sono state rese note mercoledì, mentre la temperatura inizia a scendere sotto lo zero in molte regioni del Paese. Le aree confinanti con l' Ucraina sono identificate come le zone più vulnerabili e a maggior rischio di bombardamenti.

Le difese per le centrali elettriche e gli impianti di riscaldamento nell'area metropolitana di Mosca e nei dintorni sono già state rafforzate con l'installazione di reti anti-drone. La misura preventiva mira a garantire che la popolazione possa affrontare la stagione fredda senza subire le interruzazioni di servizio che si sono verificate in passato. La tutela delle strutture civili diventa quindi un obiettivo strategico primario per le autorità.

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Strategia di Difesa Energetica

Marat Khusnullin, che supervisiona il settore edilizio e abitativo, ha specificato durante un incontro con i legislatori che la questione principale riguarda la capacità del sistema di resistere agli assalti aerei. La dichiarazione evidenzia come la sopravvivenza dell'inverno, specialmente nelle regioni di confine, dipenda direttamente dall'efficacia delle misure di protezione. Il vice primo ministro ha definito questa preparazione la priorità numero uno da affrontare immediatamente.

La minaccia è percepita come concreta dopo che l'Ucraina ha migliorato la propria capacità di colpire raffinerie, porti e depositi situati in profondità nel territorio russo quest'anno. Questa escalation nella portata degli attacchi ha spinto molte famiglie a fare scorte di generatori di corrente e batterie ad alta capacità per assicurarsi un approvvigionamento energetico autonomo. La popolazione civile si prepara quindi a possibili blackout prolungati.

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Precedenti Storici e Criticità

Il contesto storico è fondamentale per comprendere la gravità della situazione. Nel corso della guerra, la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche civili ucraine, causando gravi disagi, in particolare nelle grandi città. Al contempo, Kyiv è riuscita a estendere i propri raid fino a colpire obiettivi strategici russi, dimostrando una crescente capacità operativa.

L'anno precedente, gli attacchi con droni nella città di Belgorod, situata vicino al confine ucraino, avevano lasciato decine di migliaia di residenti senza riscaldamento ed elettricità per diversi giorni consecutivi. Questo evento traumatico ha dimostrato la vulnerabilità delle reti locali e l'impatto devastante sui cittadini. Le autorità russe temono che simili scenari possano ripetersi, seppur su scala potenzialmente più ampia.

Impatto Economico e Sociale

Oltre alle minacce belliche, il governo deve fare i conti con significative pressioni sul bilancio statale. Khusnullin ha sottolineato che la sfida è resa più complessa dal fatto che i residenti in molte regioni di confine sono esentati per legge dal pagamento delle bollette per i servizi pubblici. Questa esenzione riduce i fondi disponibili per la manutenzione e il ripristino delle infrastrutture danneggiate, creando un circolo vizioso.

Il Ministero della Difesa russo continua a sostenere che gli attacchi contro le strutture energetiche civili ucraine siano legittimi obiettivi militari, negando intenzionalmente il targeting di civili. Tuttavia, l'impatto reale sulle comunità locali è innegabile e profondo. La situazione crea un'urgente necessità di risorse aggiuntive per garantire la stabilità del sistema energetico nazionale.

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Prospettive per la Stagione Invernale

Le temperature in Russia sono già scese sotto lo zero in diverse aree, mentre a Mosca la situazione climatica peggiorerà ulteriormente nelle prossime settimane. Questo scenario meteorologico rende ogni interruzione energetica potenzialmente pericolosa per la vita delle persone. L'adeguamento delle infrastrutture alla minaccia dei droni non è più solo una questione di sicurezza nazionale, ma di sopravvivenza civile durante i mesi più freddi.

La comunità internazionale osserva con attenzione l'evoluzione del conflitto energetico tra le due nazioni. La capacità di Mosca di proteggere le proprie reti di distribuzione sarà un test cruciale per la resilienza del Paese. Gli sviluppi delle prossime settimane determineranno l'entità del disagio per milioni di cittadini russi durante l'inverno 2026.