Privacy e informazione online: il nuovo modello ANSA e la rivoluzione di Ivory

Analisi sulle nuove modalità di abbonamento di ANSA basate sulla gestione dei cookie e l'introduzione di Ivory, il social italiano che punta sulla qualità dell'informazione.

Il panorama dell'informazione digitale in Italia sta vivendo una trasformazione significativa, dettata sia dalle nuove normative sulla privacy che dalla crescente necessità di modelli di business sostenibili per gli editori. La scelta di ANSA , storica agenzia di stampa italiana, di implementare un sistema di abbonamenti basato sul consenso ai cookie, rappresenta un punto di svolta fondamentale nel rapporto tra lettori e testate online.

Gli utenti che decidono di non autorizzare il tracciamento dei propri dati attraverso i cookie di profilazione si trovano oggi davanti a un bivio: sottoscrivere una formula di abbonamento denominata Consentless, pensata per garantire una navigazione libera e consapevole, oppure optare per le altre tipologie di offerta messe a disposizione dalla piattaforma per proseguire la consultazione delle notizie. Tale dinamica solleva interrogativi importanti sulla natura del web moderno, dove il dato personale assume un valore economico sempre più concreto e scambiabile con la fruizione di contenuti gratuiti. Il meccanismo introdotto prevede l'invio di notifiche puntuali agli utenti quando si raggiunge la soglia massima di consultazione gratuita consentita nell'arco di trenta giorni. Una volta superato questo limite, il lettore ha ancora la possibilità di visualizzare i titoli principali, ma per accedere al corpo degli articoli e approfondire le tematiche di giornata è necessario attendere la riapertura del ciclo mensile o procedere con l'attivazione di un piano a pagamento. Questa strategia, pur potendo apparire restrittiva, mira a responsabilizzare l'utente sul valore dell'informazione certificata, riducendo la dipendenza dai flussi pubblicitari invasivi che, per anni, hanno dominato la scena editoriale online. Chi invece preferisce non sottoscrivere alcun abbonamento ha la facoltà di revocare la propria scelta iniziale e accettare nuovamente i cookie di profilazione, permettendo così a centinaia di partner terzi di analizzare le abitudini di navigazione per scopi pubblicitari e di ricerca di mercato. In parallelo a queste evoluzioni, il settore tecnologico italiano prova a reagire con nuove proposte di social networking. È il caso di Ivory, una piattaforma social totalmente made in Italy che si prefigge l'obiettivo di premiare la competenza e la qualità dell'informazione condivisa. A differenza dei giganti social globali, che spesso privilegiano la viralità effimera, Ivory vuole creare un ecosistema dove chi è meglio informato riceve una maggiore visibilità, incentivando il dibattito pubblico basato su fatti verificati e fonti autorevoli. Il supporto tecnico per queste nuove iniziative rimane un elemento cruciale: ANSA, ad esempio, garantisce un servizio di assistenza telefonica dedicato per guidare i lettori nelle procedure di attivazione delle sottoscrizioni. In un mondo digitale sempre più frammentato, la sfida rimane quella di coniugare il diritto alla privacy con la necessità di finanziare il giornalismo di qualità, cercando soluzioni che non escludano, ma includano l'utente in un ecosistema di informazione trasparente e sicura





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