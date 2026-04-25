Privacy Online e Memoria del 25 Aprile: Uno Spettacolo a Milano

Gli utenti possono scegliere di rifiutare la profilazione pubblicitaria sui siti del gruppo Corriere.it. A Milano, lo spettacolo 'Nove Nove' celebra la Festa della Liberazione e la figura di Teresa Mattei.

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'Nove Nove', una creazione originale di racconti, lettere e canti ideata e interpretata da Marco Mattiuzzo, sarà presentato il 25 aprile presso il Brenta Studio di Milano. Lo spettacolo rende omaggio a figure emblematiche come Teresa Mattei, una donna che, animata da un profondo ideale, ha contribuito in modo determinante alla realizzazione del 25 aprile, la Festa della Liberazione.

L'autore e interprete, Marco Mattiuzzo, insieme a Elena Fazio, ha raccolto le voci di coloro che hanno vissuto gli anni della guerra, combattuto, sofferto, sacrificato la propria vita, testimoniato gli eventi, ma anche di coloro che hanno ricoperto ruoli di comando e, in alcuni casi, hanno eluso le proprie responsabilità. Partendo dalla Leggenda del Piave e dai pericoli del trionfalismo post-Prima Guerra Mondiale, lo spettacolo ripercorre i momenti cruciali che hanno portato alla Liberazione, attraverso la lettura di lettere e l'esecuzione di canti.

Gli articoli della Costituzione Italiana emergono gradualmente, quasi come un'emanazione degli eventi drammatici rievocati, sottolineando l'importanza del sacrificio di coloro che hanno lottato per un Paese democratico. Mattiuzzo sottolinea come la consapevolezza del valore del sacrificio di donne e uomini lungimiranti possa aiutare le nuove generazioni a comprendere e difendere i principi democratici nel futuro.

Elena Fazio aggiunge che, durante la messa in scena, hanno considerato l'idea di attualizzare il testo, ma si sono resi conto che il messaggio originale era già potente e attuale nelle parole delle vittime e dei sopravvissuti. La figura di Teresa Mattei, che ha portato la sua testimonianza in Parlamento, diventando la più giovane deputata e contribuendo in modo significativo all'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza, è un esempio emblematico di coraggio e impegno civile.

Lo spettacolo si preannuncia come un'esperienza intensa e commovente, un omaggio alla memoria e un invito alla riflessione sui valori fondamentali della democrazia. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 339.8194242 o l'Associazione F.N. Carcupino presso il Brenta Studio in via Bessarione 19 a Milano. Un'occasione imperdibile per celebrare la Liberazione e onorare la memoria di coloro che hanno reso possibile un'Italia libera e democratica





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