Pro Vercelli, il portiere con esperienza in Serie C: i club di Serie C interessati

Visto l’assenza per infortunio del titolare Pietro Passador, diversi club di Serie C si sono interessati al portiere con esperienza in Serie C, oltre a Gubbio e Pineto, che potrebbero puntare su Del Favero per rinforzare la propria porta in estate.

fra i pali della porta della Pro Vercelli – vista l’assenza per infortunio del titolare Pietro Passador – piace infatti a diversi club di Serie C che potrebbero bussare alla porta dei piemontesi in estate.in particolare sarebbero Gubbio e Pineto ad aver messo nel mirino il portiere che vanta una lunga esperienza in Serie C – oltre ottanta presenze – con le maglie di Juventus Next Gen, Piacenza, Pro Patria, SPAL e appunto Pro Vercelli .

Pro Vercelli, ecco il rinforzo tra i pali. Del Favero ha firmato un contratto fino a giugn





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Serie C Pro Vercelli Pietro Passador Del Favero Esperienza In Serie C Gubbio Pineto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pro Vercelli, il giovane Rosin verso il rinnovo: ritiro con la prima squadra e poi si vedràIl futuro del portiere Davide Rosin sarà ancora alla Pro Vercelli.

Read more »

Quello che non ho visto arrivare: presentato anche a Genova il libro di PerinettiNuova tappa per Quello che non ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti e Michele Pennetti in memoria della figlia del direttore sportivo, Emanuela, deceduta a causa dell’anoressia.

Read more »

«Chi l’ha visto», non è più solo televisione «utile», ma anche spettacolarizzazione del doloreLa trasformazione del programma, dagli esordi con Raffai a Sciarelli

Read more »

Leïla Bekhti, Pio Marmaï, Eye Haïdara, il Festival di Cannes 2026 visto da Jonas UngerIl fotografo Jonas Unger si muove dal Palais agli hotel di lusso per Vanity Fair, in occasione del Festival di Cannes 2026

Read more »