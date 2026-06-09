Problemi con il carburante in Russia: il Cremlino ammette le difficoltà

Per la prima volta dall'inizio dell'operazione militare speciale, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso che ci sono alcuni problemi nell'approvvigionamento di carburante in Russia. Questa ammissione arriva mentre gli ucraini stanno riconquistando porzioni di territorio e assestando colpi simbolici alla Federazione russa. Negli ultimi giorni, gli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe hanno creato problemi a Mosca, con raid aerei contro siti energetici e di carburante che hanno interrotto le forniture in diverse regioni meridionali della Russia. La situazione è particolarmente critica in Crimea, dove i residenti devono fare lunghe code ai distributori di benzina per fare rifornimento. Il Cremlino ha ammesso che ci sono problemi con il carburante in Crimea, ma ha cercato di attribuire la colpa a un ingiustificato acquisto di carburante dettato dal panico. Tuttavia, le carenze di carburante stanno iniziando a pesare anche sul piano militare, poiché la penisola riveste un'importanza strategica per Mosca. L'Ucraina sta colpendo con intensità anche all'interno della Russia, con attacchi contro importanti hub petroliferi. L'obiettivo ucraino è quello di ridurre la capacità di raffinazione del petrolio russo, che a maggio sarebbe stato paralizzato per il 40% dagli attacchi. Tuttavia, il direttore di START InSight Claudio Bertolotti invita alla prudenza nelle ipotesi su come queste difficoltà russe potrebbero influenzare l'andamento della guerra.

Per la prima volta dall'inizio dell'operazione militare speciale, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ammesso che ci sono alcuni problemi nell'approvvigionamento di carburante in Russia .

Questa ammissione arriva mentre gli ucraini stanno riconquistando porzioni di territorio e assestando colpi simbolici alla Federazione russa. Negli ultimi giorni, gli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe hanno creato problemi a Mosca, con raid aerei contro siti energetici e di carburante che hanno interrotto le forniture in diverse regioni meridionali della Russia. La situazione è particolarmente critica in Crimea, dove i residenti devono fare lunghe code ai distributori di benzina per fare rifornimento.

Il Cremlino ha ammesso che ci sono problemi con il carburante in Crimea, ma ha cercato di attribuire la colpa a un ingiustificato acquisto di carburante dettato dal panico. Tuttavia, le carenze di carburante stanno iniziando a pesare anche sul piano militare, poiché la penisola riveste un'importanza strategica per Mosca. L'Ucraina sta colpendo con intensità anche all'interno della Russia, con attacchi contro importanti hub petroliferi.

L'obiettivo ucraino è quello di ridurre la capacità di raffinazione del petrolio russo, che a maggio sarebbe stato paralizzato per il 40% dagli attacchi. Tuttavia, il direttore di START InSight Claudio Bertolotti invita alla prudenza nelle ipotesi su come queste difficoltà russe potrebbero influenzare l'andamento della guerra





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