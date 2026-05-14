Problemi di edilizia scolastica in Piemonte: controsoffitti pericolanti, bagni inagibili e infiltrazioni

Stando a Città metropolitana, che si occupa di edilizia scolastica, le richieste d'intervento inoltrate tramite la piattaforma Factotum l'anno scorso sono state 6.450. Quasi 30 al giorno, considerando circa 200 giorni di lezione all'anno. Al Tavolo aperto sull'edilizia scolastica convocato dalla Consulta provinciale all'istituto alberghiero Colombatto viene presentato un catalogo di problemi che accomuna molte scuole superiori di Torino e provincia.

Controsoffitti pericolanti, bagni inagibili, infiltrazioni. Stando a Città metropolitana, che si occupa di edilizia scolastica , le richieste d'intervento inoltrate tramite la piattaforma Factotum l'anno scorso sono state 6.450.

Quasi 30 al giorno, considerando circa 200 giorni di lezione all'anno. Al Tavolo aperto sull'edilizia scolastica convocato dalla Consulta provinciale all'istituto alberghiero Colombatto viene presentato un catalogo di problemi che accomuna molte scuole superiori di Torino e provincia. Pannelli caduti al liceo Santorre di Santarosa, infiltrazioni allo scientifico Cattaneo, buchi nel pavimento e nei muri di un altro scientifico, il Des Ambrois di Oulx.

Controsoffitti crollati e infiltrazioni nelle scuole superiori Un caso emblematico lo racconta Fabio Sarni, rappresentante d'istituto al Santorre.

«In una delle nostre quattro sedi in una classe è caduto un pezzo di controsoffitto sul banco di una classe. Fortunatamente, i ragazzi erano in palestra, ma qualcuno si sarebbe potuto fare male». E un altro pannello sarebbe crollato anche l'altro ieri all'interno della succursale del Cattaneo, afferma Alessandro Barbieri, presidente della Consulta provinciale e allievo del liceo.

Il dirigente tecnico all'edilizia scolastica della Città metropolitana Marco Rosso replica: «I pannelli sono fatti di materiale molto leggero, appositamente realizzato in modo che nessuno si faccia male in caso di infiltrazioni o altri eventi». Bagni inagibili e manutenzione scuole Torino Poi c'è il nodo dei bagni non o mal funzionanti sollevato da diversi istituti. Come conferma anche la consigliera con delega all'Istruzione Caterina Greco: «In ogni scuola in cui vado la priorità sono i bagni.

Anche se l'uso che ne fa la popolazione studentesca molto spesso è improprio». Nuovi fondi per edilizia scolastica e interventi straordinari D'ora in avanti, però, la manutenzione degli 82 istituti della provincia avrà più fondi.

«Negli ultimi 4 anni abbiamo incrementato il budget» garantisce Rosso. Le sovvenzioni riguardano verde scolastico, edilizia, riscaldamento, impianti elettrici, presidi antincendio.

Inoltre, con la metà dei dividendi di un investimento di 83 milioni in azioni Iren la Città metropolitana finanzierà in parte i mutui per gli interventi straordinari, assicura Greco. Per questi, per i prossimi 15 anni c'è un piano di quasi 530 milioni





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Edilizia Scolastica Problemi Scuole Superiori Torino Piemonte Città Metropolitana Factotum Tavolo Aperto Consulta Provinciale Istituto Alberghiero Colombatto Panelli Caduti Infiltrazioni Controsoffitti Bagni Inagibili Fondi Interventi Straordinari Iren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Napoli, senti Calaiò: 'Se ha da sfondare i giocatori a parole, Conte lo fa senza problemi'L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.

Read more »

Roma, Marotta: 'Il calcio ha problemi di carattere sportivo, non economici' - Serie AIl presidente della Roma, Marotta, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio per commentare la questione della penultima giornata di Serie A di questa stagione a lunedì sera (ore 20:45). Specialmente per chi è ancora in corsa per un posto in Champions League e nelle altre competizioni europee.

Read more »

Abete prima del Consiglio Federale: 'Candidatura depositata, discutiamo dei problemi del calcio''Ora la candidatura è formalmente depositata.

Read more »

A2A: Piemonte, nel 2025 investiti in infrastrutture 60 mln, piu’ che raddoppiati rispetto a 2024Presentata ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte di A2A

Read more »