Problemi di riformismo e abbandoni tra i democratici di sinistra

L'articolo analizza i problemi di riformismo e gli abbandoni tra i democratici di sinistra, sottolineando l'assenza di riformismo e la totale rispetto alle regole di maggioranza e minoranza. Inoltre, vengono descritti i terreni di sfida, come l'Europa e il referendum sulla giustizia, e si chiede chi sia il migliore interprete del riformismo.

Una scusa di comodo per non dire quanto non sopportava più la segretaria Elly Schlein? Come ho scritto altre volte il vero problema di quelli del Pd è la loro totale assenza di riformismo.

La loro totale rispetto alle regole di maggioranza e minoranza non è la regola utile allo scopo anche nel contemporaneo Pd (‘ostaggio’ di quattordici o quindici correnti, nel nome del pluralismo naturalmente). Avendo fatto il dirigente politico locale per un po’ di tempo sono ben consapevole di cosa voglia dire stare in maggioranza e in minoranza. Se non rispetti principi di civiltà, di comportamento, scadi nella polemica continua.

Anche con il legittimo proposito di sostenere una visione diversa delle cose, finisci per fare opposizione al partito di appartenenza, utilizzando tutti quei canali ‘all’aperto’, dai social, ai giornali, ai talk che danno benzina appena intravedono aria di maretta. Questione di visibilità, sempre. Lo stesso tran tran si riversa nel funzionamento delle coalizioni. Più di centrosinistra che di centrodestra.

È il gusto di quella mezza parola in più per dire che su una proposta si pensa l’esatto contrario e avere così un titolo a mezza pagina. Picierno non è più espressione del pluralismo, ma la pasionaria, chi gli ha fatto credere questo? , che poteva competere con Elly Schlein. Due i terreni di sfida.

Prima l’Europa con lo slancio per l’Ucraina e la russofobia trionfante, contro chiunque rappresentasse Mosca, dai più grandi direttori d’orchestra ai campioni dello sport fino agli artisti della biennale di Venezia. Con domandone finale: perché Schlein non è mai andata a Kiev? Secondo spazio di movimento di Picierno è stato il referendum sulla giustizia.

Fare la campagna per il Sì insieme alla Ravetto, pre Vannacci – le ricordo in un talk de la 7 - era un sentiment ‘riformista’ che contemplava l’unità del Pd o faceva insorgere qualche perplessità su ‘chi rappresentava cosa’ Picierno? Ucraina e Referendum sono due temi che hanno favorito altri abbandoni tra i democratici di sinistra.

Dalla Gualmini, deputato europeo, approdata ad Azione, la Madia verso Italia Viva a un plotone di prossimità capitanato da Giorgio Gori e Graziano Delrio, sulla soglia di andarsene. La mission che li unisce è la ricerca del riformismo. Schlein è troppo a sinistra, uno dei motivi del momento. Qualcuno che spieghi che vuol dire essere riformista in una morta gora senza confini sarebbe molto gradito.

Rimane da capire chi è oggi il migliore interprete, il guru riformista per eccellenza. Con sfumatura di Centro. Forse Calenda? Tajani?

Lupi? Marattin? O, appunto, il neonato Spazio Pubblico (Claudio Velardi direttore de il Riformista ne ha già lodata l’iniziativa) di Picierno che le cronache narrano essere subissato da richieste d’iscrizione? Nel bignami del bravo riformista, oltre Ucraina e giustizia, mi chiedo se sia legittimo proporre un contributo di solidarietà (suona meglio di patrimoniale) dei paperoni d’Italia, sui 65miliardi di euro.

È catastrofico che questa proposta arrivi da un partito di sinistra? Se un’idea del genere non la fa un partito di sinistra chi la deve fare?

È un tratto identitario distintivo che ci fa dire che la sinistra non è uguale alla destra alla prova del governo del Paese (la destra, stando alle cronache odierne fallisce l’ennesima riforma fiscale mentre le patrimoniali le mette in silenzio: è recente una norma del decreto del Pnrr, già convertita in legge, che prevede una mini patrimoniale su fondi pensione complementari). A proposito di patrimoniale, fanno fede le parole di Berlinguer, “chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco, chi ha nulla non paghi nulla”.

Più volgarmente, voci di corridoio, monta la convinzione che il legame unitario dei fuoriusciti dal Pd è l’aver anticipato la certezza che non sarebbero più stati candidati o proposti candidati dal partito quindi tanto valeva chiuderla prima e tentare altri approdi per vedere come butta. Il passo successivo è comprendere con chi andranno in vista delle prossime elezioni, con quale coalizione?

Se i programmi saranno la linea di discrimine difficilmente si riuscirà limare così al ribasso per convogliare le idee di Calenda e Conte, di Schlein e Picierno, per esempio in politica estera, sull’Ucraina (Picierno entrerà in coalizione con chi è andato a Kiev? ). Tutta questione di legge elettorale per vedere le mosse centriste, in attesa, perché No di Forza Italia a trazione Marina Berlusconi. Fantapolitica?può rispondere a questo vuoto?

Leggo dell’outsider Alessandro Onorato, assessore a Roma in nome e per conto degli amministratori, dei civici che potrebbero essere una buona gamba della coalizione di centrosinistra. Ottimo





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