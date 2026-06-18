Problemi di salute per il padre di Messi: il giornalista Feinmann rompe il silenzio

Il giornalista argentino Eduardo Feinmann rivela che Jorge Messi, padre del campione, sta affrontando gravi problemi di salute che preoccupano Lionel durante il Mondiale. Appello alla responsabilità dei media.

Il giornalista argentino Eduardo Feinmann ha rivelato oggi nel suo programma su Radio Mitre che Lionel Messi sta affrontando un problema familiare legato alla salute del padre, Jorge Messi .

Secondo Feinmann, il padre del campione argentino soffre di una condizione grave da diversi mesi, e la situazione è peggiorata di recente, causando preoccupazione a Messi durante il suo sesto campionato mondiale. Il giornalista ha aggiunto che Jorge Messi sta rispondendo positivamente alle terapie, ma ha invitato i media a rispettare la privacy della famiglia, sottolineando che qualsiasi informazione non proveniente dai canali ufficiali non è affidabile.

Feinnman ha chiesto responsabilità, prudenza e umanità nel trattare la vicenda, ricordando che la salute di una persona e la serenità dei suoi cari non devono essere oggetto di speculazioni mediatiche. La notizia arriva in un periodo in cui Messi è impegnato con la nazionale argentina nella competizione mondiale, e il focus mediatico sulla sua vita privata potrebbe distrarlo dalla performance sportiva





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