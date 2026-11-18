Valdis Dombrovskis prevede la chiusura della procedura d'infrazione ad aprile. Il governo italiano valuta lo slittamento del voto a settembre per sbloccare fondi elettorali.

Valdis Dombrovskis, commissario europeo all'Economia, ha segnato un momento di svolta per l'esecutivo italiano prevedendo che la procedura d'infrazione per deficit eccessivo potrebbe chiudersi ad aprile. Questa comunicazione ha improvvisamente modificato gli orizzonti politici di Palazzo Chigi, facendo apparire un mezzo sorriso sui volti di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Strategia elettorale e chiusura della procedura

La prospettiva di un'uscita ufficiale dalla procedura in primavera ha consentito al governo di valutare un radicale cambio di rotta sulla data del voto. I precedenti piani per uno scrutinio tra aprile e maggio, motivati dal timore che l'inflazione al 5,5% registrata a ottobre potesse danneggiare la coalizione, sono stati temporaneamente accantonati. L'obiettivo è ora orientarsi verso lo slittamento a settembre 2027, una scadenza naturale che garantirebbe più tempo alla classe dirigente per consolidare la propria posizione.

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Dal bilancio difficile alle risorse per il consenso

La nuova strategia poggia su calcoli economici precisi elaborati dagli esperti del ministero dell'Economia e dai consiglieri della premier. La scommessa principale si basa sul mantenimento di un rapporto deficit-Pil al 2,9% e su una crescita del Pil all'1% per l'anno in corso. Grazie alla flessibilità concessa dall'Europa per la spesa militare e le bollette energetiche, Roma spera di liberare risorse fiscali significative da utilizzare prima delle urne.

Impatto sui cittadini e sulle famiglie

Le proiezioni indicano che una maggiore crescita nel 2026, superiore alle stime di Bruxelles dello 0,2%, potrebbe tradursi in un incremento di reddito disponibile. Considerando che ogni 0,1% del Pil rappresenta un valore compreso tra 1,8 e 2 miliardi di euro, il governo stima di poter spendere tra 3,6 e 4 miliardi di euro per provvedimenti a sostegno delle famiglie. Queste misure potrebbero includere tagli al bollo auto o altri incentivi, simili a quelli adottati in passato da altre amministrazioni.

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Posizioni di Tajani, Salvini e il Partito Democratico

Antonio Tajani e Matteo Salvini ribadiscono da mesi che le elezioni devono svolgersi a scadenza naturale per preservare la stabilità governativa. Questa posizione contrasta con le recenti critiche ricevute dalla legge di bilancio, definita "una schifezza" da sindacati come Ugl e Cisl. Il governo cerca ora di evitare il rischio di dover approvare un testo complesso in tempi ristretti, un errore verificatosi nel 2022, puntando invece a una gestione più ordinata delle risorse.

Prossimi passi e data delle elezioni

Il via libera definitivo dipenderà dai dati finali di Eurostat, la cui pubblicazione è prevista ad aprile. Una volta ottenuta l'approvazione della Commissione, ci vorranno alcune settimane per varare i nuovi provvedimenti finanziari. Questo lasso temporale rende di fatto impossibile il voto in primavera, consolidando le aspettative per uno scrutinio a settembre. Per Giorgia Meloni, questo percorso permetterebbe anche di completare un mandato di cinque anni, un risultato senza precedenti nella storia repubblicana italiana.