Il giudice di Milano dispone il rito immediato per il docente della Scuola Militare Teulié, accusato di abusi su 18 allievi. La prima udienza è fissata per l'11 gennaio.

Il Tribunale di Milano ha disposto l'avvio del rito immediato per un professore di italiano della Scuola Militare Teulié, accusato di gravi reati sessuali e di concussione ai danni di numerosi allievi. La prima udienza si terrà il 11 gennaio davanti alla nona sezione penale, segnando un passo decisivo nel percorso giudiziario contro il docente di 49 anni, che si trova agli arresti domiciliari dal mese di giugno.

Dettagli del caso e numero delle vittime

Il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari identifica chiaramente 18 persone offese, tutte allievi del liceo, che sono state ascoltate durante l'incidente probatorio nei mesi scorsi. Le condotte illecite, che hanno scatenato la reazione delle autorità, risalirebbero all'ottobre del 2024, quando diversi studenti, alcuni dei quali ancora minorenni, erano sottoposti alla pressione del docente.

Also read Giornata internazionale degli studenti, Oxfam: la scuola in Italia riproduce le diseguaglianze di partenza degli studenti

Natura degli abusi e pressioni psicologiche

Secondo le accuse della procura, l'insegnante civile avrebbe compiuto atti sessuali verso alcuni studenti e li avrebbe costretti a intrattenere conversazioni a sfondo sessuale. Il professore richiedeva più volte l'invio di foto e video, utilizzando la piattaforma Telegram e istruendo i ragazzi a cancellare le chat per occultare le prove. Tra gli atti accertati figurano anche richieste intrusive sulla vita privata e sentimentale, accompagnate da richiami umilianti e pressioni continue.

L'uso del potere nella commissione d'esame

Un aspetto cruciale dell'indagine riguarda l'abuso di potere legato al prossimo esame di maturità del 2026. Il docente, in qualità di membro interno della commissione per italiano, avrebbe lasciato intendere di poter ostacolare il successo scolastico degli allievi se non avessero esaudito le sue richieste. Diversi studenti hanno dichiarato di aver temuto ripercussioni negative sul proprio rendimento accademico, una paura strumentalizzata dall'accusato per garantire il silenzio o la complicità.

Advertisement

Indagini parallele e responsabilità istituzionali

Oltre al processo principale, si sta avviando alla chiusura un altro filone dell'inchiesta gestito dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Milano. Questo ramo riguarda la gestione istituzionale dei presunti abusi, analizzando i tempi con cui l'istituto ha segnalato i fatti dopo che un allievo ne aveva parlato per primo. Nell'ambito di queste indagini risultano indagati il preside della scuola e il comandante della stazione dei Carabinieri presente nella struttura per possibili omissioni o ritardi nelle segnalazioni.

Prossimi passi e conseguenze legali

Il rito immediato consente di passare direttamente al dibattimento senza la fase dell'udienza preliminare, accelerando i tempi del processo. Tuttavia, il 49enne ha ancora la possibilità di chiedere il rito abbreviato, una scelta che potrebbe modificare la durata della procedura. I 18 ragazzi indicati come vittime potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso delle indagini, condotte meticolosamente, sono state sentite circa quaranta persone, tra cui altri studenti e docenti, per ricostruire il quadro completo delle dinamiche di potere all'interno dell'istituto.