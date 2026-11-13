Processo a Claudio Lotito: 22 imputati per minacce e stalking

Il gip di Roma conferma il rinvio a giudizio per 22 persone accusate di aver molestato e minacciato il patron biancoceleste per costringerlo a vendere la Lazio. Scatta il processo.

Il Gup del Tribunale di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per ventidue persone coinvolte nella vicenda di molestie e minacce rivolte al patron della Lazio, Claudio Lotito, e al suo famiglia. L'udienza di comparizione è fissata per l'8 febbraio, durante la quale la Procura di Roma presenterà l'atto d'accusa definitivo dopo il completamento delle indagini preliminari.

Lotito figura ufficialmente come parte offesa nel fascicolo, che riassume un periodo critico verificatosi tra il 2023 e il 2024. In quel lasso di tempo, il senatore e presidente biancoceleste ha subito una serie prolungata di intimidazioni, il cui obiettivo dichiarato era costringerlo alla vendita della società calcistica.

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Dettagli delle molestie e prove raccolte

Le accuse contestate agli imputati sono molteplici e includono minacce, istigazione, diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito dei dati personali. La documentazione raccolta dagli investigatori conta centinaia di episodi, tra cui 714 chiamate notturne effettuate senza alcun motivo valido.

Secondo la Procura, queste telefonate avevano come unico scopo arrecare turbamento e profondo disagio all'interlocutore per ragioni futili. Oltre alle chiamate, sono state analizzate email e messaggi inviati a Lotito, tra cui un messaggio ricevuto nell'agosto 2023 che recitava la frase: prima o poi ci libereremo di te.

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Un elemento cruciale della vicenda riguarda la diffusione di dati sensibili. Uno degli indagati ha condiviso in una chat Telegram il numero di telefono personale di Lotito, istigando apertamente i partecipanti del gruppo a contattare l'ex presidente e a disturbarlo continuamente.

Le minacce gravi e i dettagli delle accuse

Le parole scritte nelle chat e riportate nel fascicolo dimostrano un livello di violenza verbale estremamente elevato. Le frasi minatorie includevano espressioni come A panzone, te ne devi anna, hai capito, con la promessa di spanzare (uccidere) il destinatario se non avesse obbedito.

Le minacce si sono estese anche ai familiari, con riferimenti espliciti al rapimento e all'omicidio del figlio di Lotito. Queste dichiarazioni, lette nel contesto delle altre accuse, contribuiscono a costruire il quadro di un'accusa di gravità significativa per i ventiquattro mesi di tensione vissuti dal senatore.

La Procura ha sottolineato come le modalità e i termini utilizzati non lascino dubbi sull'intento intimidatorio. L'uso del dialetto romanesco in alcune minacce è stato interpretato dagli inquirenti come un elemento aggiuntivo di pressione psicologica e di appartenenza a contesti mafiosi o di criminalità organizzata.

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Conseguenze e prossimi passi processuali

Con la disposizione del Gup, ora il fascicolo passa alle fasi processuali definitive. I ventidue imputati dovranno rispondere delle accuse in aula, dove il pubblico ministero chiederà le pene previste dalla legge per i reati contestati. La data del 8 febbraio rappresenta il primo step formale del giudizio.

Questo procedimento segna un punto di svolta nella difesa della tranquillità personale e professionale di Claudio Lotito. La società sportiva e il suo patron hanno avviato questa strada legale per far cessare le azioni di disturbo e per ottenere giustizia per le violazioni della privacy e della sicurezza personale subite.