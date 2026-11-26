Il processo contro l'ex presidente filippino Rodrigo Duterte davanti alla CPI è iniziato. La vittima Llore Pasco chiede giustizia per i massacri della guerra alla droga.

L'ex presidente filippino Rodrigo Duterte è iniziato il processo davanti alla Corte Penale Internazionale (CPI) all'Aia. L'81enne affronta accuse di crimini contro l'umanità legate a una campagna antimafia durata sei anni, in cui migliaia di persone sono state uccise.

Le accuse di omicidio e la risposta delle vittime

Duterte deve rispondere di 85 omicidi e due tentati omicidi commessi tra il 2011 e il 2018. Questi crimini avvengono durante il suo mandato come sindaco di Davao City e nei primi anni della sua presidenza. I procuratori sostengono che le vittime presentate siano solo un campione dei circa 30.000 morti uccisi dalle squadre della morte.

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Llore Pasco è una madre che ha perso due figli durante la guerra alla droga. Sta viaggiando per raggiungere l'Aia e assistere al processo. La udienza si apre nel giorno del suo 73esimo compleanno. Llore Pasco ha dichiarato di non aver mai immaginato di vedere Duterte sotto accusa. Ha definito questo momento il dono più grande che avrebbe potuto ricevere.

Il suo unico desiderio è ottenere giustizia non solo per i suoi figli. Llore Pasco chiede pace per tutte le vittime uccise durante il regime di Duterte. Sperare che le uccisioni si fermino per le generazioni future è la sua speranza più profonda. La sua presenza simboleggia la lotta per la verità e la responsabilità.

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L'impatto politico e le sanzioni degli Stati Uniti

Questo caso è uno dei più importanti nella storia di oltre due decenni della Corte Penale Internazionale. Rappresenta la sfida più grande da quando l'amministrazione del presidente americano Donald Trump ha imposto sanzioni. Tali sanzioni potrebbero compromettere la capacità operativa della corte internazionale.

Gli Stati Uniti stanno conducendo una campagna per chiudere la CPI. Washington ha imposto sanzioni finanziarie paralizzanti ai membri. Gli americani chiedono ai paesi membri di ritirarsi e isolare la corte. Questa pressione politica mette a rischio la sovranità giuridica dell'istituzione.

Sara Duterte, attuale vicepresidente delle Filippine e figlia dell'ex leader, ha espresso forte opposizione. Ha dichiarato che nessun tribunale o nazione straniera dovrebbe mai trovarsi sopra la sovranità del paese. I sostenitori di Duterte hanno chiesto la sua liberazione immediata.

La difesa e le implicazioni future del processo

Avvocati di Duterte hanno dichiarato che nega tutte le accuse. Affermano che non esisteva alcuna politica statale o organizzativa per commettere omicidi. Sostenere che il caso non riguarda crimini contro l'umanità. Ritengono che la corte non abbia giurisdizione su questa vicenda complessa.

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I giudici hanno comunque ordinato il processo nonostante le obiezioni sulla sua salute. Gli avvocati avevano sostenuto che Duterte soffrisse di declino cognitivo. La corte ha ridotto le sessioni per accommodate la sua avanzata età. Il processo è previsto per durare fino al 2027.

Più di 500 presunte vittime saranno rappresentate durante le udienze. Le forze dell'ordine filippine hanno riconosciuto ufficialmente 6.248 morti. La CPI è l'unica tribunale permanente per crimini di guerra al mondo. Duterte è il secondo ex leader nazionale a comparire prima di essa. Dopo l'assoluzione di Laurent Gbagbo nel 2019, questa è una nuova fase storica.